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【學校疫情】學校錄401宗確診個案　8校個別班別須停課一周

社會 16:41 2022/08/09

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（9日）出席疫情記者會。

張竹君指，學校錄401宗確診個案，分別來自280間學校，涉及330名學生和71名教職員，過去7日有157間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議8間學校的個別班級停課一周，包括：

  • 聖方濟愛德小學，3C班其中3名學生確診

  • 嗇色園主辦可立小學，6D班其中4名學生確診

  • 東涌天主教學校，4A班其中3名學生確診

  • 激活幼稚園，4D班其中3名學生確診

  • 國際英文幼稚園(羅福道) ，LowC PM班其中2名學生確診

  • 聖公會慈光堂聖匠幼稚園，高信班有2名學生及2名老師確診

  • 大埔舊墟公立學校(寶湖道)，5B班其中3名學生確診

  • 才俊學校，P5班其中2名學生確診

另外，今日再多6間院舍出現個案，包括：

  • 鐘聲慈善社劉梅軒安老院，1名院友確診，3名院友及3名員工需要檢疫

  • 基德(藍地) 護老院有限公司，1名員工確診，1名院友需要檢疫

  • 騰達護老中心(筲箕灣)，1名院友及1名員工確診，1名院友需要檢疫

  • 循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居，1名院友確診，3名院友需要檢疫

  • 彩怡之家(荃灣) ，1名院友確診，9名院友需要檢疫

  • 基督教家庭服務中心誠愛及誠謙兒童之家，1名院友確診，3名院友需要檢疫

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記者：李榮忠

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