【最新疫情】新增4045宗確診個案　本地個案佔3783宗【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生今（9日）出席疫情記者會。

本港今日新增宗確診個案，其中本地個案佔3783宗，輸入個案為262宗，確診數字連續20日破宗水平；另再錄3名患者離世。

【16:55】

關慧敏指，昨日公布染疫出現獅吼症的20個月大女嬰現情況穩定。

【16:50】

張竹君指現時社區傳播鏈多，如市民去過高風險地方，或有不適盡快檢測，陽性盡快呈報，未打針盡快打針。

【16:47】

張竹君指，知道檢疫中旅客今日起已有序離開酒店；紅碼昨晚凌晨起確診已用，沒有相關數字。

關慧敏指，如有同事有黃碼，都是會跟港府措拖，每日快測及定期核酸檢測，會叫同事留意身體狀況，如不適不建議上班，工作上會配戴合適保護裝置，膳食安排是不鼓勵飯聚，茶水間有分隔，及會分開同事食飯，如有黃碼，進食時不建議交談。

青山醫院群組方面，關慧敏指由於涉精神科病房，護士有時要照顧病人，個案關鍵仍在調查中。

【16:44】

張竹君預計旅客人數會增多，輸入個案比例會增多；又建議確診長者應到去社區隔離設施隔離。

關慧敏指，如長者確診多影響呼吸系統，如出現咳、聲沙等輕微病徵，應及早求醫，如出現嚴重病徵，如不清醒或呼吸急促，血糖不穩定等，亦應盡快求醫。

【16:40】

院舍個案方面，今日有3間老人院及3間殘疾院舍出現個案，其中騰達護老中心(筲箕灣)，1名院友及1名員工確診，詳情請看：下一頁。

學校個案方面，有280間學校呈報401宗確診個案，涉330名學生及71名教師。有8間學校個別班別需停面授課一周，包括聖方濟愛德小學、東涌天主教學校、激活幼稚園、國際英文幼稚園（羅福道）等，詳情請看：下一頁。

Omicron變種病毒新亞型個案方面，最新個案感染BA.4或BA.5都是佔約12%；BA.2.12.1則佔約6%。

【16:30】

目前有1546名確留醫公立醫院，再多4人危殆、3人嚴重，現時共有27人危殆，21名嚴重病人留醫，當中8人正深切治療。

另外，當局呈報了3宗死亡個案，年齡介乎87至93歲，均未打完3針疫苗，詳情請看：下一頁。

關慧敏指，如家人長者確診，應盡快呈報，留意家中長者有否出現病徵，即使輕微也不要掉以輕心，她提醒確診者可到指定診所求醫、致電支援熱線1836115，及可透過HA GO預約遙距診症，如合適可獲處方口服藥，同時呼籲市民盡快打針。

公立醫院群組方面，青山醫院一位女護士於8月4日確診，其後發現多3名病人及一名員工確診，全部均穩定，有10名密切接觸者需檢疫，該病房已停收新症及探訪。

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記者：鄧凱文