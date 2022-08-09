【好人好事】屯門公路轉車站下大雨　暖心職員為乘客擔遮擋雨

▲ 有年輕的巴士職員為乘客擔遮。

3號風球配現正生效，天氣不穩，下雨連連，相信上落巴士的大家都十分狼狽。今日（8月9日）有網民在社交平台分享一位「後生仔」開雨傘予準備上巴士的乘客，讓乘客不會「淋濕」，還可以不用開傘上車，帖文一出大批網民大讚這位暖心年輕人！

▲ 有年輕的巴士職員為乘客擔遮。（圖片來源：屯門公路塞車關注組）

今日，有網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」分享一張相片，樓主指屯門公路轉車站突然下大雨，相片中一名巴士職員的年輕人則為上車的乘客「擔遮」，避免乘客「淋濕」，指這名「後生仔」值得嘉許，更表示感謝。

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帖文一出，立即引來大批網民大讚這名年輕人很窩心，又有禮貌，還直言要「寫信去公司表揚」，亦有貼心網民稱「哥仔下次記住著雨衣，唔好淋親自己」、「抵加人工」、「好多工作人員都會開遮遮乘客，唔止呢位哥哥，希望九巴比巴再大啲嘅遮距地，等距可以遮到埋自己」。

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責任編緝：蕭雅文