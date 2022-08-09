【港大研究】港大研發可穿戴微型生物電子傳感系統　可測糖尿病、心血管疾病等

▲ 港大研發可穿戴微型生物電子傳感系統，可測糖尿病、心血管疾病等（港大提供）

香港大學（港大）工程學院的研究團隊開發了一個可穿戴微型生物電子傳感系統PERfECT，可以讀取人體微弱的電化學信號。系統只有一枚硬幣大小，可應用於個性化健康監測，例如測量糖尿病、心血管疾病以及心理健康狀況等。

研究成果已在學術期刊Analytical Chemistry發表，並獲推介為當期期刊的封面。團隊已成立初創公司，把嶄新技術推廣應用作市場化發展。

PERfECT（Personalised Electronic Reader for Electrochemical Transistors「用於電化學晶體管的定制化電子表徵系統」）的傳感器，是全球同類技術中最細小的系統，體積為1.5厘米x1.5厘米x 0.2厘米，重量僅0.4克。系統能輕便附於可穿戴的智能手錶及醫療貼片上，持續檢測健康信號例如糖尿病人的血糖水平，血液甚至汗液中的病毒抗體濃度等。

PERfECT系統可以精確地表徵電化學晶體管，數據採樣率高達每秒20萬次，與笨重的商用設備不相上下，但價格僅為其十分之一。除此之外，PERfECT也可以測量其他各類型的低壓晶體管，例如傳統的場效應晶體管傳感器。

PERfECT可穿戴芯片由港大電機電子工程系助理教授張世明領導的智能可穿戴（WISE: wearable, intelligent and soft electronics）課題組研發。團隊已成立一家名為SESIC（Soft Electronics and Soft Integrated Circuits) 的初創公司，進一步把新技術落實應用於可穿戴醫療器件等前沿用途。

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記者：鄧凱文