【fast fashion】新加坡品牌Love Bonito中環開店　亞洲尺碼女裝便服百多元起　

▲ 新加坡fash fashion品牌Love Bonito正式到港。

談fast fashion品牌，大家最熟悉的當然是ZARA和H&M這兩大巨頭，當然還有兩大品牌旗下的COS、又或是bershka，當然還少不得來自澳洲的Cotton On，至於說到亞洲區的fast fashion品牌，相信大家抓破腦袋亦未想到一個，因此，大家不妨從今天起記下Love Bonito這個來自新加坡的名字。

大家對Love Bonito或許有點印象也說不定，認識的渠道可從當地旅遊時得知、又或是這個品牌曾經於2019年年前在中環開設過短暫的Pop-up shop，離開後，一別3年，剛剛在中環的黃金地段開設首間正式的店舖。

▲ $400多元一條連身裙，這個價位難怪吸引到不少女士們前來掃貨。（$409/圖片品牌提供）

誠然，店舖的面臨不算太大，但筆者早上入內時已經有不少女士正在購物，服裝款式普遍簡單基本。

據聞叫本地女士瘋狂該品牌的原因是因為來自新加坡的關係，故此剪裁和服裝比例更適合合東方女士體型，當中有長期熱賣為辦公室女士而設的The Staples系列、為婚禮而設的LYLAS系列和Embrace孕婦系列及童裝等，而最重要的是售價由百多元起，這個定位自然吸引到不少女士們的垂青，ZARA和H&M要好好接招了。

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地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D

記者：何偉雄