【寵物情緣】陳葦璇有4隻毛孩陪追夢　Kira為愛貓成功配種升呢「婆婆」

▲ 陳葦璇家有一狗四貓。

由女子組合As One時以原名陳嘉茵出道，至參加《全民造星III》改藝名陳葦璇（Kira）再逐夢想，在跳唱上的熱誠從來不用懷疑。卸下舞台光芒，Kira回到家中，是一位擁有一狗三貓的愛心主人，已榮升「婆婆」的她，4隻毛孩也成為其追夢路上的見證者。

自成為《全民造星III》的亞軍後，陳葦璇的入屋程度大增，近日她加盟環球唱片，以個人歌手推出新歌《一個傻瓜一個啞》。這次她放下較擅長的唱跳風格，展現內心感性一面，也汲取了過去失敗的戀愛經驗，體會到情侶的相處最重要是坦誠相對，絕不能裝傻扮啞，便以為可以把問題解決。

▲ 陳葦璇家有一狗三貓，平時在家不愁寂寞。（受訪者提供）

為愛貓配種一擊即中

談到跟伴侶的溝通，陳葦璇坦言還需要慢慢學習，不過跟家中的毛孩，卻肯定是已達心靈相通的境界。

Kira現時養有一頭比熊犬和3頭唐貓，當中的比熊犬「小新」已6歲，也是Kira家中第一位寵物成員。

她憶述：「以前我跟家人住時，首先養了小新，後來參加《造星III》搬出去住，因為那時期比較忙，經常不在家，怕小新會悶，便想為牠找個伴，但怕再養狗，會讓牠以為失寵，故想到養貓，並成功申請領養了第一隻BB貓女『粒子』，因為一狗一貓都一同長大，故十分親近，又會一齊玩一齊?，粒子性情也變得像狗，喜歡親近人，不像其他貓見到訪客來便會躲起來。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至粒子一歲時，Kira已為粒子物色「好人家」，她笑道：「我本來也打算給粒子絕育，但覺得如有機會也可給牠先認識不同貓貓，剛好同樣參加《造星III》的KLAU有一頭白貓叫濛濛，好靚仔的，我說不如就讓牠們做做朋友，帶了濛濛回家，看看有否化學作用，粒子真的很喜歡，只上來兩次，就成功配種。」

去年7月，粒子誕下4隻貓BB，陳葦璇和KLAU各自養了兩隻，她亦為貓貓取自「光子」和「希子」，同樣是由化學元素的名字而得到靈感。

最新影片：Ben Sir+孫慧蓮

主子分擔人生喜樂

短時間榮升「婆婆」，Kira要同時照顧4隻小動物，卻不覺辛苦，更像享受湊小孩子的樂趣。笑言在家專責做執屎官及餵飼員，她分享：「3隻小動物相處十分融洽，不過狗狗較需要人的注意力，有時會有小小呷醋，就多點帶牠出街，小新有時好搞笑，會像管家，當幾隻貓頑皮時，便會出聲吠叫喝止牠們。」

Kira坦言貓狗雖不懂講話，但都像聽得懂人話，跟牠們多講，確有助建立關係。「我教小動物有時都會嚴厲，要獎罰分明，不能因為狗狗吠，就給牠零食，而是要不斷教導，明白在家不能隨便搗亂；而貓貓就要多攬攬抱抱，正如我首歌所講，溝通好重要。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Kira認同寵主付出了愛的同時，主子們其實也在陪伴自己的人生。「以前試過失戀，半夜在房內哭，同住的家人沒有察覺，但小新卻好像知道，一直在吠，還被鄰居投訴。至我搬出來住，有時夜闌人靜感觸時，牠們又會走過來貼著我身，像是給我安慰。」有貓狗相伴的她，覺得無論遇上甚麼挫折，都不會感到孤單。

《Candy Ball》成集體回憶

以女子組合As One身份出道，Kira現在回想，當時雖然得到很多見識機會，也跟幾位成員變了知心好友，但她還是喜歡做solo歌手。「在女子組合時期，像一班女仔去旅行，有很多開心的成長回憶，而做個人歌手，就需要更多努力，因為要面對更多的觀眾，希望別人接受自己的各方面，自己仍在努力學習中。」

▲ Kira在跳唱風格外，也想多作其他嘗試。（攝影：黃建輝）

6時便開始學習跳舞，Kira坦言一上到台唱歌和跳舞，就好像找到了意義。「好記得以前去台灣參加比賽，甫踏上舞台，便十分感動，覺得跳唱就是自己的目標。」由女團至《造星》，她有了不少人生體驗，也有所得著。「最大的體會，是不要怕蝕底，每件事都先把它做好，可能就會有其他機會。」

她和蘇皓兒（Chloe）、陳苑澄（Tania）至今仍常見面，覺得彼此都有不少改變。「好像Tania已做了媽媽，Chloe也有不少經歷，大家都繼續在工作上努力。」

說到組合成名作《Candy Ball》，現已成不少歌唱比賽的年青參賽者表演歌曲，Kira都不得不承認已長大了。「估不到原來都影響了影響了某一代人，成為她們心目中的經典歌，早知當時我們唱多個版本，好讓現時有多些紀念。」

記者：區家歷