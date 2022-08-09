【旅業復甦】國際旅遊展8.18揭幕　旅議會指檢疫「鬆綁」料增3成港人外遊惟難吸引旅客

▲ 香港國際旅遊展8月18日起一連四日於灣仔會展舉行。（梁偉榮攝）

香港國際旅遊展8月18日起一連四日於灣仔會展舉行，主題「復聯和復甦」，公眾人士可於19日下午2時起參觀，門票20元起。主辦單位指，今年參加的國家及地區按年增加五成達27個，港人外遊熱點日台韓泰均有參展；介紹南韓最新電影拍攝場地及泰國最新的景點美食推介。

疫情下第二年舉辦的香港國際旅遊展，首一天半只限已登記的業界入場，涵蓋中日台韓泰、東北亞、及東南亞、歐洲及北美等。展覽將舉行逾50場旅遊講座，介紹熱門目的地、主題遊及旅遊安全資訊等；闊別兩年的民俗表演再度推出。

南韓展館方面，將由4位旅遊達人介紹當地最新K-POP電影拍攝場地，亦會介紹釜山、全洲、濟洲等受歡迎城市；泰國則會分享曼谷最新的吃喝玩樂好去處。

▲ 旅遊業議會總幹事楊淑芬。（梁偉榮攝）

周五起7天酒店檢疫改為「3+4」，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，周邊城市已推行免檢疫，外國人訪港的限制仍存在，難吸引旅客訪港，故新措施對本地入境旅遊影響有限：

嚟到香港咁多地方都唔去得，咁點解要揀嚟呢度。

不過，她認為新措施會提升港人外遊的意慾，估計有3成增長，但現時外遊港人基數少，料增長後仍難回復至疫前的水平。她舉例指，今年6至7月實際只有22團出發，難與疫前登記數目最高的8000團比較；而每團人數亦由30人銳減至2至4人。她又指，業界的經營仍然困難，強調全面通關及抵港免檢疫才可令旅遊業復甦。

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記者：陳麗娜