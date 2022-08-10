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【超市大搜查】高糖易致肥胖心血管疾病　27款「非高糖」紙包飲品名單

食用安全 11:21 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

高糖易致肥胖心血管疾病，27款「非高糖」紙包飲品名單。

天氣炎熱，不少人家中都會儲備大量紙包飲品，然而這些飲品都含有不少糖分，攝取過多可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加患心血管疾病的風險。TOPick最近檢視市面上常見的紙包飲品，整理出27款「非高糖」名單。

根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

TOPick檢視市面43款紙包飲品的營養標籤，比較其含糖量，發現27款飲品每100毫升含糖量不超過7.5克糖，當中亦有部分飲品屬於低糖或無糖。

點擊下圖「非高糖」紙包飲品名單：

    點擊圖片放大
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最新影片：

食物安全中心指出，糖為身體提供能量。進食過多糖可能會引致超重、肥胖和蛀牙。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」，即所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，以及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

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責任編輯：沈佩珊

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