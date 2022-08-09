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【香港電影】邵氏影城斥資3億成立邵氏創意中心　為電影工作者提供創作基地

社會 16:54 2022/08/09

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

邵氏影城旗下最新項目「邵氏創意中心」今日舉行開幕典禮。（黃穎津攝）

由邵逸夫慈善信託基金資助的邵氏影城旗下最新項目「邵氏創意中心」今日（9日）舉行開幕典禮。新設施將為有志成為電影製作人提供協作空間，培育新一代製作人、支持獨立製作公司，回饋本地電影業。 

邵氏影城近年新增斥資3億元成立邵氏創意中心，中心為電影業界提供嶄新的靈活辦公空間、完善的製作設施，並為本地創作人提供一站式製作支援，以及行業交流機會。 

創意中心實行會員制，主要面向從事電影及影視製作、發行、電影節和電影技術方面的公司和專才，租賃合約期為最少6個月。中心佔地11,000 平方呎，設有共享工作空間、共用辦公桌、會議室、茶水間、後期製作室及錄音室、拍攝場景、綠幕攝影棚、休閒區和私人辦公室。 

邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文希望透過中心，創造充滿活力娛樂生態系統，又期望中心可讓製作者獲更多交流機會，令創作上有所突破。當創意中心達到收支平衡，他亦稱會將收益，用於投資香港影業之上。 

我哋致力為業界打造一個合適嘅協作平台為目標，所以並無諗幾時收支平衡。

除知專外，陳偉文指中心亦正與浸大及香港演藝學院商討合作，為學生製作者提供創作平台。他又期望政府在政策上，為外在製作提供更多有利條件，運用本港影城基地。 

香港知專設計學院院長王麗蓮表示，知專主張思考實戰概念，提倡學生都有參與業界實習，提供職場體驗及多元化實習經驗，畢業後迅速投身工作。她指中心為本地電影提供空間，讓製作人可發輝創意，為創意工業培育人才，料1年內有多於300名同學受益，幫助他們提升投身影視界的信心及實力。 

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記者：黃穎津

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