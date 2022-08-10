【減肥秘訣】減肥去Cafe打卡可照吃班尼迪蛋　營養師瘦身貼士：荷蘭醬和牛油另上【內附營養師低卡精選】

▲ 註冊營養師黃雅婷教路，減肥戰友選吃班尼迪蛋時，可以提示店員，將荷蘭醬和牛油另上，你便可以按自己的需要塗少一點牛油及醬汁。

減肥戰友Mandy最喜歡和閨密到不同餐廳試菜打卡，每當她看見網上的食評獲得四粒星以上，她便會雙眼放光，躍躍欲試。

今日會面覆磅，甫坐下，Mandy便將電話遞給我，失望地問︰「我看過這間貓Cafe的餐牌，好像不是忌廉蕃茄醬意粉，便是Pizza，每些食物都很油膩，我是否只可選齋法包？」

「其實，你選的這間Cafe，也有低卡又營養均衡的選擇，就如煙三文魚、蟹肉或者巴馬火腿班尼迪蛋，你可以提示店員，將荷蘭醬和牛油另上，便可以按自己的需要塗少一點牛油及醬汁。」我笑着建議。

熟悉愛吃的Mandy，又豈會滿足於一道菜？於是，我續建議︰「如果不喜歡吃蛋，可以選燒牛肉芝士三文治，又或者煙火雞芝士三文治也不錯。蟹肉、煙三文魚、慢煮牛柳、慢煮雞胸、燒雞沙律也是炎夏較清新的選擇。至於醬汁方面，蛋黃醬、芝麻醬、柚子醋汁當中，留意蛋黃醬屬最高脂肪，可按需要少沾些。另外，你可試試日式Cafe，他們一般也提供五品料理，較低脂的冷盤包括紅菜頭柚子沙律、生菜沙律、醋漬蕃茄、胡麻豆腐等等；而熱盤則可考慮鹽烤鯖魚、照燒雞扒、蒸鱸魚、溫泉蛋、溏心蛋等等。」

Mandy大喜︰「原來，到Cafe也有那麼多選擇，你所介紹的也很吸引，我在『想去清單』中也有一間像你說的日式Cafe，星期六立即要和閨密Wendy和Jenny去試！聽說那裏還有個室外鞦韆可以打卡呢！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）