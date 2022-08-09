畏高林嘉欣天台攀高拍廣告　頂硬上盡展專業態度

靚媽林嘉欣最近再為消毒用品拍廣告，與兩位飾演她囡囡的小演員野餐、洗衫晾衫等親子活動，嘉欣不時微笑、細聲說話，非常溫柔賢淑。不過鏡頭一轉，見她在天台拍攝時皺晒眉頭，聲都震晒，很大反差，原來她畏高。

嘉欣表示：「真係好驚，好彩呢個鏡頭我面向屋外，導演安慰我，叫我專心欣賞風景，好彩只拍到我背面後見唔到樣，我個樣驚到面青！」其實她站在天台的平地，還有工作人員在旁扶住，讓她安心拍攝，終於順利完成。

雖然畏高，但嘉欣曾挑戰攀爬世界上最高的鋼鐵拱橋Sydney Harbour Bridge（悉尼海港大橋），笑言那是「撞邪事件」：「某年去澳洲拍戲，唔知係咪個人飛咗去第二度特別大膽，總係好想做啲平時唔敢做嘅事，我竟主動報名參加攀登Sydney Harbour Bridge導賞團，仲幫埋啲同事報名，條橋好高，唔知點解突然好想衝破自己，挑戰吓。」

嘉欣坦言當日早上已緊張到肚痛，心情忐忑，但已拖埋同事落水唯有頂硬上：「因為得一條路，開始咗行就無得返轉頭，我怕高，一直向上望，上到頂對腳開始用唔到力，但回程嘅時候要向下望，好清楚望到腳下啲車喺條橋好繁忙，剋服唔到，好驚。」

她續稱：「我嘅PatPat黐住咗喺地下梯級唔郁得，因為頂住後面其他人，同事不斷鼓勵我，結果我幾乎回程都用PatPat『行』落樓梯。」

嘉欣又笑言：「之後我不斷反問自己：『點解我會去？做乜要衝破安全區？舒舒服服唔得咩？』所以啲同事都笑我撞邪，哈哈哈！」

此外，嘉欣分享開工時消毒和防蚊小貼士，她說：「我喺拍攝休息區放咗加濕器，放滿水加兩蓋滴露，除咗消毒，仲聞到一陣陣好香嘅松樹味，感覺好舒服。另外同事教我用一樽蒸溜水加一小蓋滴露，噴向被蚊針或者擦損嘅皮膚，不但消毒而且有止痕作用。」

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