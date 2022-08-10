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【KO便秘】減肥帶飯纖維不足引致便秘　營養師教選高纖蔬菜攻略【內附高纖蔬菜推介】

保健美顏 13:12 2022/08/10

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返工帶飯應帶哪些蔬菜，註冊營養師黃雅婷教你選。（iStock圖片）

April是一位很努力的減磅戰友，為了達成目標，她特意請媽媽煮些我為她安排的低脂菜式給她帶飯，菜式有蘿蔔炆牛腱、馬蹄蒸肉餅、蠔仔炒蛋、三文魚鬆炒飯……每次看到她的傳來的相片，真的深深感受到她媽媽對她的支持和愛。

April今天回來覆磅，卻愁眉不展，說道︰「我近日排便好像沒那麼暢順，不知何解？」

我問︰「近日你媽媽為你煮甚麼菜？」

April說︰「聽說隔夜菜很多致癌物，而瓜類則較少，所以近日多帶了湯冬瓜、蒸節瓜、炒青瓜、翠玉瓜等。」

「亞硝酸鹽是蔬菜裏天然存在的物質。它本身不致癌，但若在人體胃部可能與不新鮮肉類中蛋白質產生作用形成致癌的亞硝胺。但是，成年人消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統，能夠代謝排走亞硝酸鹽。最近，食安中心的研究已說明，將煮熟的菜放入雪櫃（攝氏零至四度）三日後，當中的致癌物亞硝酸鹽量仍無大變化，因此，適當處理隔夜菜，翻熱進食是不會致癌的。」我向她詳細解釋。

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April再問︰「那麼，哪類蔬菜較多纖維？」

「較高纖維的蔬菜，例如莧菜、菠菜、韭菜花、小白菜、西蘭花、秋葵、茄子、椰菜花、芥蘭、蒜芯、菜心等。用這些菜取代平時帶的瓜，每餐帶約一碗半的分量，便能攝取足夠的纖維量。別忘多吃了纖維還要多喝水，以幫助軟化大便和腸道蠕動！這樣，便秘的問題應該大有改善吧！」我建議。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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