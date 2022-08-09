【3區污水陽性】涉深水埗匯璽及荃灣朗逸峯等　港府派21萬套快測包

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政府今日（9日）表示，深水埗、荃灣區及北區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



深水埗區 — 榮昌邨、南昌邨、匯璽、匯璽II、匯璽III、怡靖苑、怡閣苑、美居中心、黃金大廈、丰滙及石竹路和牡丹路附近一帶住宅

荃灣區 — 象山邨、荃昌中心、豪輝花園、咸田村、楊屋村、河背村、海壩新村、關門口村、富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、綠楊新邨、寶雲滙及朗逸峯

北區 — 清河邨、祥龍圍邨及暉明邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐