  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動

娛樂 17:29 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

在男團MIRRIR紅館演唱會表演期間，被舞台上方屏幕掉下、受到重擊的舞蹈員阿Mo（李啟言）至今仍然留醫深切治療部，其父母日前已從外地返港，每日出入病院探望，李父親李盛林牧師透露兒子已經清醒，能簡單與外界溝通。

李盛林牧師今日透過MIRROR所屬的娛樂公司MakerVille發表聲明，強調暫時未有舉行任何眾籌活動，望公眾不要誤信消息。

【COLLAR成員】阿Mo完成呼吸造口手術　蘇芷晴藉畫作向男友表愛意

聲明如下：

我們受李啟言（阿Mo) 家人委託，特意作出以下聲明：

阿Mo的父母及其家人，沒有發起任何形式的眾籌活動。請大眾和關心他們的人，不要相信這些錯誤消息。

請大家繼續為受事件影響的人士祈禱。

大國文化及MakerVille

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情

So Ching默默支持男友

意外於7月28日發生後，阿Mo已被馬上送院治理，於翌日中午接受骨科及脊椎等手術，至今仍在深切治療部留醫，有指他已於上星期六（8月6日）完成呼吸造口手術。

其父李盛林牧師於8月7日透露，阿Mo已清醒過來、能簡單與外界溝通。

而阿Mo的女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）近日開始在個人IG限時動態發帖，於昨晚（8月8日）So Ching再更新IG限時動態，默默地表露對男友的愛與支持。

今日下午So Ching亦有在其限時動態提及眾籌一事：「在此表明李啟言及其家人將不會亦從未有進行任何眾籌，多謝大家關心。但請不要亂信未經證實的消息，為他打氣便足夠了。」

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持
12:11 2022/08/07
【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持
【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情
11:28 2022/08/08
【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
09:54 2022/08/07
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
【MIRROR演唱會】傳教主Edan於本周到警署助查　警方檢走涉事斷裂螺絲
10:05 2022/08/08
【MIRROR演唱會】傳教主Edan於本周到警署助查　警方檢走涉事斷裂螺絲

你可能感興趣

【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持
12:11 2022/08/07
【COLLAR成員】So Ching陪男友面對難關　蘇芷晴阿Mo追夢路上互相扶持
【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情
11:28 2022/08/08
【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
09:54 2022/08/07
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
娛樂人物職業 李啟言 蘇芷晴 Mirror 演唱會 MakerVille 娛樂行業

最高瀏覽

【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
15:42 2022/08/08
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
16:04 2022/08/08
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑
今日 13:29
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑