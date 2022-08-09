【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動

在男團MIRRIR紅館演唱會表演期間，被舞台上方屏幕掉下、受到重擊的舞蹈員阿Mo（李啟言）至今仍然留醫深切治療部，其父母日前已從外地返港，每日出入病院探望，李父親李盛林牧師透露兒子已經清醒，能簡單與外界溝通。

李盛林牧師今日透過MIRROR所屬的娛樂公司MakerVille發表聲明，強調暫時未有舉行任何眾籌活動，望公眾不要誤信消息。

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聲明如下：

我們受李啟言（阿Mo) 家人委託，特意作出以下聲明： 阿Mo的父母及其家人，沒有發起任何形式的眾籌活動。請大眾和關心他們的人，不要相信這些錯誤消息。 請大家繼續為受事件影響的人士祈禱。 大國文化及MakerVille

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So Ching默默支持男友

意外於7月28日發生後，阿Mo已被馬上送院治理，於翌日中午接受骨科及脊椎等手術，至今仍在深切治療部留醫，有指他已於上星期六（8月6日）完成呼吸造口手術。

其父李盛林牧師於8月7日透露，阿Mo已清醒過來、能簡單與外界溝通。

而阿Mo的女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）近日開始在個人IG限時動態發帖，於昨晚（8月8日）So Ching再更新IG限時動態，默默地表露對男友的愛與支持。

今日下午So Ching亦有在其限時動態提及眾籌一事：「在此表明李啟言及其家人將不會亦從未有進行任何眾籌，多謝大家關心。但請不要亂信未經證實的消息，為他打氣便足夠了。」

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