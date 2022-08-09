【SEN孩子】可嵐母兼父職教養自閉症譜系障礙兒　11歲仔詞彙能力強英文考全級第二

▲ 可嵐母兼父職照顧患有自閉症譜系障礙的11歲兒子。

教養孩子需要不少心力，36歲的歌手兼餐廳老闆可嵐（Colleen）母兼父職，獨力照顧患有自閉症譜系障礙的11歲兒子尤俊（Eugene）。Eugene英語能力突出，詞彙能力強，日前可嵐分享兒子在英文科考獲全級第二名，一直耐心教導兒子的她亦功不可沒。

可嵐昨日（8日）在Instagram發帖文表示，兒子的英文成績進步了一名。從她分享的相片可見，Eugene在「英文科全級首10名」榜上有名，就讀小五的他獲得全級第二名，可嵐直言「要獎勵吓佢同埋我自己先得」。

她在hashtag指「阿仔考試等於自己考」、「呈分試」，相信她為了兒子考好呈分試花了不少心機，而他在英文科取得佳績，媽媽也滿意了。

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勤工作儲教育基金

早前可嵐在無綫綜藝節目《360秒人生課堂》，分享她曾遭前夫家暴及成為單親媽媽的經歷。她曾經以為一直啞忍可以繼續維繫家庭，直到當時3歲的兒子說，「No, Daddy cannot hit mommy!」她才驚覺年幼的兒子知道爸爸的暴行，因而決定帶著兒子離開，重過新生活。歌手工作收入不穩定，為了解決經濟問題，她試過同時打7份工。

可嵐曾接受TOPick專訪表示，對於「單親媽媽」的稱呼，她由介意到釋懷，「我將Single Mom演繹為『升高媽』」，她認為單親媽媽的承擔能力不比男士差。可嵐平日忙於工作賺錢，母子相處時間離不開Eugene陪媽媽開工，或她送兒子上學。她形容親子關係如拍拖，還在揣摩最適合母子的溝通方式。

隨著兒子愈來愈大，可嵐擔心他的升學教育開支更大，因此勤力工作為兒子儲教育基金。Eugene在國際學校讀幼稚園，小學則入讀本地學校，他的英文能力突出，擅用英語表達，可是中文卻較弱。

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對症下藥按能力培育

老師曾指Eugene上堂不專心，行為表現想引人注意。可嵐透露兒子試過衝出馬路，無論她大叫「有車！睇車！」Eugene似乎聽不入耳，驚險場面嚇得媽媽一額汗。後來她帶兒子接受自閉症評估，發現他患有自閉症譜系障礙，理解能力較低，詞彙能力卻高，非文字創造力更強。她形容兒子，「有時很聰明，有時卻連簡單的道理也理解不到」。

可嵐認為知道兒子的問題後，能對症下藥也是好事。過去她誤以為兒子刻意激怒自己，現在較容易理解兒子的感受，也更懂得按他的能力及需要去培育他。

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責任編輯︰駱秀玲