【巨匠殞落】日本時裝大師三宅一生癌病逝世　84歲Issey Miyake開創百褶時裝

▲ 日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）因癌病逝，享年84歲。（網上圖片）

今天除了得知歌手Olivia Newton John逝世的消息外，同時根據日本《讀賣新聞》消息傳來，日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）亦於8月5日因患上癌症而逝世，享年84歲。

Issey Miyake是日本著名的時裝大師，比山本耀司、川久保玲更早於巴黎發展，揚威海外。他出生於日本廣島縣廣島市，孩童時親眼目睹廣島核爆災難，對戰爭非常痛恨，1965年他畢業於東京多摩藝術大學，並於60年代末搬到巴黎進入時裝學院學習。

在居住巴黎時曾經在法國時裝設計師Guy Laroche和Hubert de Givenchy旗下工作，之後轉往紐約與Geoffrey Beene合作。及後回到東京後，於1970年設建立MIYAKE DESIGN STUDIO，並推出個人品牌ISSEY MIYAKE。

當中Issey Miyake最叫人津津樂道的設計是推出百褶服裝（Pleats），最初意念來自他有感出外工幹的人，從行李箱內拿出來的衣服總是皺得難以令人穿下，於是將面料弄成皺褶模樣，將衣服捲起然後放在行李箱中，免隨日後的燙貼，加上當穿上百褶服裝的人體隨著行走時而帶出有趣的流動模樣，成為Issey Miyake設計上不二的認記。

▲ 已故的Steve Jobs十年如一日的黑tee，就是來自Issey Miyake。（網上圖片）

隨著他年事已高，他早於1994年已經將男女裝系列交由助手設計，自己則退居幕後作面料開發，但筆者從數年前的一套有關於品牌的紀錄片看到，Issey Miyake仍然事無大小對品牌每個系列都照顧有嘉，大力鞭策品牌每位助理設計師交出最完美的設計。

屈指一算，品牌除了男裝主線外，更推出多個系列，包括IM MEN、PLEATS PLEASE、HOMME PLISSE、A-POC、手袋BAO BAO、me ISSEY MIYAKE和Haat等，只要大家往日本總會看到他的店舖和出品。

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與此同時，不得不提的是亦因為他對設計仍然非常技養，但又怕搶去交由助手設計的主線風頭，於是極為低調地推出一個名為132.5 Issey Miyake系列，據聞這個系列就是由他親自操刀設計。

今天Issey Miyake不幸地因為患上癌症而離開人世，但非常肯定的是他的設計和創意將會一直留傳下去，Issey Miyake成為時裝歷史裏不朽的名字。