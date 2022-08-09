【幼稚園入學】黃澤鋒女兒升傳統幼稚園K1　夫妻選校就近入學︰把握相處時光

▲ 55歲黃澤鋒及太太陳麗麗的女兒即將升讀K1，很期待上學。

老來得女的55歲黃澤鋒及太太陳麗麗，昨晚（8日）分享女兒黃熙恩（小黃妃）升幼稚園K1的學生相，眼仔碌碌相當可愛。麗麗接受TOPick訪問透露女兒升讀屯門區內一間熱門免費幼稚園，以傳統教學，在求學路上她不求女兒考第一，只盼她盡力做好自己，有困難就一家人面對。

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報2間學校均獲取錄

澤鋒和麗麗只為女兒報考了2間屯門區內熱門幼稚園，一間是傳統教學、另一間是happy school，兩間學校皆取錄了小黃妃，最後兩夫妻選擇前者。麗麗解釋是經過觀察女兒的性格和面試表現的決定。

她先去happy school面試，一見到校內的好玩設施就雙眼發光，好想玩，而面試表現都做到8成。一星期後她轉到傳統學校面試，表現更加好，尤其她與老師對答是100%，逗得老師很開心。最後兩間學校都取錄她，但我認為她的性格很易放任，需要受一點管束，她做事又好跟規矩、重視程序，所以我覺得傳統學校較適合她。

「屯門友」麗麗與澤鋒的選校重點是就近入學，不希望跨區，因兩夫妻深知自己年紀大，希望把握與女兒的相處時光，親自接返學放學，而不只是送上校巴，麗麗感慨道︰「我們車出車入都可以，但我們不想只是看著女兒在車上睡覺。」

不求考第一 只求盡力

入讀傳統學校，不擔心功課多學習辛苦嗎？麗麗笑稱女兒幾聰明，希望她能盡力應付，父母不要求她考第一，只求她盡力做好自己，有困難就一家人去面對和解決。

女兒即將於8月底開學，首兩天家長能陪伴上課。麗麗稱本身是一名泰拳老師，澤鋒也是游泳教練，教過無數小朋友，明白有些事情家長不便向孩子開口，需要由老師轉達；現在輪到他們成為家長，會好好與老師合作多溝通，一同教好孩子。

擔心囡囡蝦同學仔

對於女兒終踏進校園生活，麗麗不太擔心，惟現階段須調節其作息時間。由於兩夫妻仍需晚上在家工作，女兒見狀不願睡覺，曾試過凌晨3時還在玩玩具、閱讀、砌積木。現時麗麗會為她洗澡後馬上氹睡覺，「但有時到凌晨2時，她會突然起床找我們……」

麗麗形容小黃妃是一名坐不定卻愛觀察的孩子，會默默留意父母工作，也很留意身邊人，當看到其他小朋友做甚麼，她就會跟著做。麗麗相信她上學後都會很留意同學，「我只是怕她欺負同學，她幾惡的，哈哈！」

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記者︰林綺玲