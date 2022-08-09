【打擊毒品】荃灣和觀塘檢市值約640萬元疑可卡因　18歲男子被捕

▲ （海關提供）

海關7月22日和8月8日在荃灣和觀塘破獲2宗毒品案件，檢獲共約7公斤懷疑可卡因，估計市值約640萬元，並拘捕一名男子。被捕男子已被暫控兩項販運危險藥物罪名，明日（10日）在觀塘裁判法院提堂。



海關人員7月22日在荃灣的一個物流中心檢查一個出口往澳洲，報稱載有小食碟套裝的空運快件，發現套裝的包裝盒內藏有約3公斤懷疑可卡因，估計市值約270萬元。跟進調查後，海關昨午在觀塘進行反毒品行動，截查一名18歲男子時，發現他攜帶的膠箱有暗格，內藏約4公斤懷疑可卡因，估計市值約370萬元，遂把他拘捕。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐