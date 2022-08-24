【親子理財】每月儲2000元滾成100萬元   財爸親身實踐複利效應教女理財

▲ 郭家耀親身實踐複利效應，月儲2000元變100萬元。

這位財金界爸爸擁有特許財務分析師(CFA)資格，並畢業於香港大學財務系，他批評香港無論是學校和坊間都沒有教導理財的課程，而理財對每個人是很重要。他親自訓練女兒理財，並且身體力行實踐複式利率的巨大效應，自從大學畢業開始，每月儲蓄大約2000元，現已積累為100萬元。

這位財爸——郭家耀，經已投身金融業23年，曾任職海通國際、中國銀盛財富管理等公司等金融公司，現任安里資產管理董事總經理，他不時會到各大媒體擔任嘉賓，為散戶解答投資問題。

理財觀念要逐步建立

郭家耀認為，理財很重要，但偏偏學校並無教導相關知識，坊間亦只有教投資的課程，即使是事業成功人士也會不懂理財。事實上，學懂如何投資很重要，但如何理財亦是不可或缺的，況且理財觀念和相關知識是要逐步建立，不能一蹴而就。

有大學同學畢業後去保險公司工作，我幫他買了一份儲蓄保單，別小看每月只儲一、二千元，20年以來，本金連同利息已經達到100萬元。這就是複利效應，總之要持之以恒，便有效果。

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授人以魚不如授人以漁

由此可見，理財必須要持之以恒，透過複利效應來為財富增值，並且要量入為出。郭家耀寄語年輕人及其父母，

年輕人千萬不要放縱物慾而欠下卡數，亦不鼓勵家長給生活津貼予初出初爐的子女，因為投身社會便應自主理財。俾條魚佢，不如教佢學識釣魚會更好。

郭家耀育有兩名女兒Sophia和Yoyo ，為要教育她們資源有限，購物時要有所取捨，並且理財要量入為出，所以需要儲蓄，於是給予就讀小四的大女兒Sophia每星期40元零用錢，她購物時會自行格價，在餐廳點甜品前會考慮在超級市場購買會便宜很多，她便會放棄在餐廳食甜品。郭家耀笑稱，這是因為她用自己的錢會比較著緊。事實上，這些理財訓練有助Sophia思考和分辨購物的需要和想要的分別，避免衝動式消費。

除了出外用八達通支付交通費之外，並不會給予Sophia和Yoyo任何電子支付工具，

因為電子支付工具容易出現用多了也不知道的情況，用現金才會實實際際地有用錢的感覺。

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9成利是錢儲蓄和投資

除了儲蓄，郭家耀並會為Sophia和Yoyo開源，每年逗得的幾千元利是錢，會把1/10用於消費，餘下9成儲蓄和投資。郭家耀會向女兒灌輸金錢要增值的概念，女兒的利是錢會進行投資，由於仍然年輕，不會購買債券這類低風險的投資產品，而會購買股票和交易所買賣基金(ETF)，並不限於香港的投資產品，亦會考慮海外市場，尤其是指數ETF和行業的ETF，因為ETF會較為簡單易明。

郭家耀會透過日常生活，引導女兒學習分析上市公司，並且灌輸財經知識，例如她們只知道iPhone手機，郭家耀便告訴她們，那是美國公司蘋果公司的產品，而公司股價會因為產品的表現而上落。

將來會要女兒自己物業自已供

此外，一家四口出外用餐，會由兩位女兒輪流選擇餐廳，如果餐廳是上市公司，郭家耀便會向她們講解食物和管理質素會直接和間接影響公司業績和股價，雖然她們未必完全聽得明白，但至少會追問更多。

至於會否替兩位千金買定物業，郭家耀稱目前並無迫切的需要，但夫婦兩人已共識將來可以為女兒支付首期，然後讓她們自行供按揭，實行「自己物業自已供」。

郭家耀的理財要點:

1. 理財要從小學習和訓練

2. 要量入為出

3. 初出矛爐便應自主理財

4. 年輕時便要定時儲蓄，以收複利效應

5. 分辨需要和想要，避免衝動式消費

6. 盡量用現金支付，不用電子支付工具

7. 金錢必須要增值

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撰文︰殷鳳萍