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【澳門特首】賀一誠：正與橫琴探討一體化防疫　爭取內地恢復赴澳旅行團

政治 17:50 2022/08/09

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澳門特首賀一誠。

澳門特首賀一誠今日表示，當地防疫政策和方針與內地基本吻合，正與橫琴探討一體化防疫，方便兩地居民在疫情下通關。他又強調，倘任何海外人士入境澳門毋須隔離，會阻礙澳門與內地通關。

賀一誠出席澳門立法會答問大會時表明，目前內地低風險地區旅客入境澳門並無阻滯，而澳門居民到北京、上海等地亦毋須阻離；但若屬於中高風險地區，設立任何顏色通道都沒有用，否則會阻礙與內地通關。

他又透露，澳門正與橫琴探討一體化防疫安排，即使任何一方有事，人員亦可以往來，但兩地要共同承擔爆發風險。

被問到大灣區三地能否統一防疫標準？賀一誠回應時坦言，三地統一防疫標準不是簡單事情，強調問題涉及中央權限，並非地方管理層面的問題。他又舉例指，澳門本月3日與珠海實施免隔離通關前，要獲中央政府同意和批准，形容「很多事都不是想像之中簡單」。

賀一城又指，澳門旅遊市場現階段只能向內地旅客開放，正持續向內地爭取恢復赴澳旅行團，透露經濟財政司司長在8月3日後，已經與國家文旅部聯繫。

至於海外旅客方面，賀一誠指，目前已向葡萄牙開放，容許當地人在有隔離措施下，入境澳門；倘疫情持續穩定，會研究開放更多海外國家人士入境旅遊。但他同時強調，必須對海外旅客採取隔離手段，否則會與內地防疫政策出現不一致。

他又強調，澳門現階段必須做好經濟復甦工作，目前仍未達到經濟結構多元化的最低標準，因此要多做工作撐住當地旅遊業，包括在內地大城市廣告宣傳，並與航空公司和旅遊網站合作推廣。

另外，賀一誠又指，新賭牌競投方面，希望承批公司可增加非博彩元素，至於就業問題在法律和合同上會有嚴格規定。

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責任編輯：胡偉明

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