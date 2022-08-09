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【環保新娘】準新娘向婚紗店搲着數　 以環保為由義租婚紗兼贊助註冊費

親子 18:59 2022/08/09

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「環保」準新娘，美其名以環保做藉口，但連註冊費都要搲婚紗店就真係過份了。

一樣米養百養人，香港真的什麼人都有？有準新娘以「環保」為藉口向婚紗店搲着數，義租婚紗及贊助結婚註冊費用，令婚紗店店主也嘖嘖稱奇忍不住出帖，公開「奇人奇事」，公開事件請網友評理。

最新影片推介：

該名「環保」準新娘，透過what's App向本港一間婚紗店查詢，她單刀直入，以個人名義問婚紗店義租婚紗贊助結婚，

我想問申請免費義租，同埋除咗免費義租外，你哋仲有冇其他支援？例如結婚註冊費用贊助個d，其實我哋只係想環保d，睇下你哋會唔會借一借俾我哋，只係用幾個鐘，唔想浪費錢租同買。

「環保」準新娘問完義租婚紗後，繼續厚面皮提出可以為婚紗店宣傳為由，戮力找婚紗店着數，

同埋你哋有冇funding sponsored義租人士註冊費用㗎？如果你哋可以話，我哋可以幫你宣傳嚟答謝你㗎！

婚紗店在其facebook專頁分享此「環保怪新娘」的奇事，即引起一班網民熱議，一眾網民都有感「環保」準新娘厚面皮，要求無理，窮就不要結婚，「連註冊費都sponsor ? 真係想睇下佢臉皮有幾厚，講得出又唔尷尬」、「佢連環保同度縮個意義都未清楚，真係難為了你一門小生意去糊口但成日有啲美其名嘅怪客搞搞震」、「其實我想環保啲，請問有無環保老婆，都是用幾個鍾就還的啦」、「其實無錢可以唔註冊，婚唔係一定要結，到離婚又要搵人贊助」、「之前就有澳門foodie丐幫，而家香港有結婚丐幫」、「結婚都左R右R其實甘窮，不如晤好結啦」，其實經濟差，大家都明，嫌擺酒結婚重皮，改簽張紙咪夠晒環保囉。

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責任編輯︰王明芳

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