  • 27°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映

娛樂 18:29 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）唱而優則演，進軍樂壇參演由彭秀慧導演的電影《阿媽有咗第二個》，本來預算食住MIRROR演唱會之聲勢，在8月11日正式上映，無奈演唱會在第4場演出發生意外，不只演唱會餘下演出取消，MIRROR亦停止工作。

意外事件後多日以來，MIRROR成員除透過社交平台簡單發文外，沒有正式公開露面。而姜濤與Jer的電影處男作《阿媽有咗第二個》明晚（8月10日）舉行首映禮，不過從投資此片的英皇電影在今日（8月9日）向傳媒發出的採訪通告當中，出席人士不包括姜濤與Jer，即二人不會出席。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

而該有影后毛舜筠一同主演，之前獲邀參加第17屆大阪亞洲電影節競賽項目、在第14季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元，於2022台北電影節更獲觀眾票選榜第一位。無奈發生意外事件，即是二人未能亮相自己電影處男作的首映禮。

另外，MIRROR早前已辭演原定在本月20日舉行的日本SUMMER SONIC音樂節演出。另外，有傳由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）等合演的劇集《季前賽》，原定8月29日播出，不過有指ViuTV有意延播該劇。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
15:00 2022/08/05
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄
09:45 2022/08/04
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄
10:15 2022/08/05
【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄
【MIRROR演唱會】舞台機關裝置多陷阱處處　MIRROR險象環生鏡粉炮轟製作單位
11:21 2022/07/26
【MIRROR演唱會】舞台機關裝置多陷阱處處　MIRROR險象環生鏡粉炮轟製作單位

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
15:00 2022/08/05
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄
09:45 2022/08/04
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會事故後惹「破鏡」傳聞　姜濤發文：我們不會放棄
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
姜濤 柳應廷 娛樂人物職業 演員 Mirror 毛舜筠 彭秀慧 電影 演唱會 首映禮

最高瀏覽

【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
15:42 2022/08/08
【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
16:04 2022/08/08
【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑
今日 13:29
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑