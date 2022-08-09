【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工　未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）唱而優則演，進軍樂壇參演由彭秀慧導演的電影《阿媽有咗第二個》，本來預算食住MIRROR演唱會之聲勢，在8月11日正式上映，無奈演唱會在第4場演出發生意外，不只演唱會餘下演出取消，MIRROR亦停止工作。

意外事件後多日以來，MIRROR成員除透過社交平台簡單發文外，沒有正式公開露面。而姜濤與Jer的電影處男作《阿媽有咗第二個》明晚（8月10日）舉行首映禮，不過從投資此片的英皇電影在今日（8月9日）向傳媒發出的採訪通告當中，出席人士不包括姜濤與Jer，即二人不會出席。

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而該有影后毛舜筠一同主演，之前獲邀參加第17屆大阪亞洲電影節競賽項目、在第14季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award）、入選紐約亞洲電影節「Hong Kong Panorama」單元，於2022台北電影節更獲觀眾票選榜第一位。無奈發生意外事件，即是二人未能亮相自己電影處男作的首映禮。

另外，MIRROR早前已辭演原定在本月20日舉行的日本SUMMER SONIC音樂節演出。另外，有傳由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）等合演的劇集《季前賽》，原定8月29日播出，不過有指ViuTV有意延播該劇。

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