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【港區國安法】警方國安處拘4男　消息指其中2人為「公務員Secrets」管理員

政治 19:17 2022/08/09

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（資料圖片）

警務處國家安全處今日上午拘捕2名年齡分別28及29歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方亦向5名年齡介乎28至43歲的男子作出調查，當中2人涉嫌干犯詐騙罪被捕。4名被捕人現正被扣留調查。

消息指，被捕其中2人為「公務員Secrets」的管理員，分別為任職民政事務總署文員的何姓男子；及任職政府資訊科技總監辦公室系統分析主任的唐姓男子。現時在Facebook已未能搜尋到該專頁。

警方表示，調查顯示，2名被捕人為社交平台群組管理員，涉嫌多次透過該社交平台群組發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。

警方根據法庭手令，搜查7名人士住所和工作地點，並檢獲一批與案有關的電子通訊工具。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：林曉君

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