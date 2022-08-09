【緣路山旮旯】黃浩然善用香港靚景+本地音樂　張進翹與周漢寧談港式Long D

▲ 黃浩然導演、張進翹（Mansonvibes）和周漢寧一同受訪。

港產電影《緣路山旮旯》充滿本土情懷，黃浩然導演精心挑選多個香港靚景拍攝，選用本地演員及地道對白，再加上找來張進翹（Mansonvibes）和周漢寧兩位演員兼音樂人合作，泡製這套本地愛情小品。

黃浩然導演聯同Mansonvibes及周漢寧一同接受TOPick專訪，分享對「香港Long D（遠距戀）」的看法。

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黃：黃浩然；張：張進翹；周：周漢寧；記：記者

記：為何想跟張進翹和周漢寧合作？

黃：其實我第一次看周漢寧演戲並非《教束》，但《教束》令我發現原來我是第二次看他演戲。

當年有套大學畢業作《當代社會的生存計劃》，粗框圓形眼鏡造型令我對他印象深刻。做不同的戲需要有不同的樣子，有些演員演甚麼角色都是同一個模樣，因為他會覺得自己才是最重要，戲並不重要。

《全民造星III》有很多Manson的報導，加上Manson長得很像家駒，恰巧他們在梅艷芳》內飾演家駒和家強，這是緣份。

老實說，最初想找一個年紀較大的人飾演這角色，不過最後找來Manson客串做自己，而岑珈其扮Manson是補拍的，如果不是找了Manson，他未必這樣扮Manson。

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記：Mena和Manson有感情線嗎？

黃：很多人看戲後會覺得Mena很差，跟Manson拍拖，但其實我的想法並非如此。最簡單的例子，很多人家中有很多Anson Lo和姜濤，那麼他們是否在拍拖？

張：我演的時候沒想太多是一個Dating或有感情關係的一個見面。我跟Rachel是師兄妹的關係，很自然便代入為一個聚舊，舊朋友在很多年後再次見面，約出來吃飯。

戲中的碎嘴真的在談以前一些學校的經歷，我沒想到我是否搶了珈其的女朋友。黃：其實Manson沒看過完整版，他只知道當天所拍的那場戲，所以他不知道整個故事是怎樣。

記：《Melanie》這歌用了甚麼方式去演唱？

周：之前於《教束》跟珈其合作，今次為他擔正的戲唱歌，我就會覺得默默守護着他的感覺。本來歌曲是英文版，導演寫了一個中文版。

唱這歌時，我在想一個男生對一個女生很珍惜，很乾淨的一段愛情，珈其對咩姐的愛經歷了很多，She is the one。我想捕捉的就是，我用了一把較乾淨的聲音，帶着一種這樣的感覺去錄和唱。

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記：你會介意住在山旮旯嗎？

周：我以前住在南區偏僻的地方──赤柱，所以我就是山旮旯。每次回家前都快沒有車，要在銅鑼灣乘搭通宵車，需要計算很多，所以通常都是沒有送另一半回家的，所以沒太多拍拖經驗。

張：小學的時候我住在粉嶺，讀書卻在灣仔，乘火車轉巴士再步行，這是我住山旮旯的經歷。

周：我偏向喜歡山旮旯，從小到大，讀書或居住在赤柱。我覺得很舒服、很少人，雖然交通很不方便。現在因工作原因所以搬了出來，但其實會很想念，因為本身很喜歡這個地方。赤柱很正，很喜歡。

黃：我在過去9年都是住在長洲，覺得長洲很好，亦不覺得長洲很遠，其實很方便。

周：很正，覺得你跟左鄰右里都很熟悉。

黃：附近的人也會認識，很多街坊。

張：我喜歡粉嶺的，因為它是近山的，一起身便可到後面行山。很嚮往，附近就是山，一起身便可到附近行山，接近大自然，但是有少許不方便的。以前約5、6時起床上學，先乘巴士到火車站，之後再出去。

住過深水埗、柴灣、粉嶺、西灣河等，經常搬家的，所以我很羨慕可以在一區長大的，對一個地方很有歸屬感的感覺。雖然柴灣是山旮旯，沒太多人，很靜，比較喜歡較靜的地方。反而是搬出來之後想離開城市，沒那麼多物質。我覺得將來會住的地方是最好住的。

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記：你會介意「香港Long D」嗎？

黃：遠的就不要拍拖了。我在香港島長大的，屯門對我來說是很遠的，特別是以前未有西鐵之前，即使以前有火車，我也覺得去粉嶺、上水很遠。

周：我是沒試過跟住得近的另一半在一起，但對我來說是很好的，以前未試過去旺角，但自從認識了住綠色綫的女朋友後解鎖了。

張：我也沒跟過住得近的人在一起，但有時候這段路也很浪漫，拍拖除了看戲吃飯外，去對方居住的地方看看，一些很特別的相處時間。

周：愛情可以衝破距離，所以是沒有問題的。

張：我也覺得沒太多界限，去限自己又接受不到，香港區以內吧，本土。

記：你會接受Long D嗎？

黃：我那年代，80年代很多人移民，我有試過的，但最後當然維持不到。

周：我覺得關係是需要陪伴的，如果沒有Physically一起，對我來說真的很難維繫。

張：我也覺得Long D去到最後可能失敗，愛情就是每個選擇都跟對方有關係。

▲ （陳慧安 攝）

記：跟大家分享一下《緣路山旮旯》的觀看感。

周：我是情人節看，很寂寞，看畢這套戲後覺得很開心很舒服，而且我很喜歡珈其。

張：第一次看後有種很輕鬆的感覺，清新的愛情小品。關於成長的愛情故事，看完後會有種舒暢的感覺，有種療癒的功用。除了是愛情故事外，亦帶了我去看香港一些這麼美的地方。

我們經常有些古板印象，就是生活在這個地方就是慘、沒地方可去，但其實它給了我希望。總是我們現在不能周圍去，不能經常去旅行的時候，但還有空間可以帶家人、朋友周圍去玩的一個希望。

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化妝：@carmencmakeup_cc（張進翹）、KYO LEE @k_y_o_makeup（周漢寧）

髮型：@jayyeung.theedge（張進翹）、KYO LEE @k_y_o_makeup（周漢寧）

服裝：@asusl_official、@cosstores（張進翹）

記者：梁樂欣