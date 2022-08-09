【搶劫判囚】涉流浮山持刀劫車撞傷警員　兩男判教導所兩男囚6年半及9年

▲ 4男涉於流浮山搶劫7人車，今於高等法院被判教導所及判監。資料圖片

7人車司機應召接載4名男子到流浮山，途中有人表示「暈車浪」要求停車，其間有人亮刀搶劫司機1,000元後奪車逃走。警方展開追截時7人車超速撞傷1名警員，到場支援警員擎槍警告及開槍，7人車其後失控撞欄，4人被捕。4名被告今（9日）於高院就搶劫等罪判刑。兩人判入教導所，兩人判監6年半及9年。法官判刑時指，本案與搶劫的士司機無異，被告有計劃而犯案，為逃避警員追截，以極惡劣及危險態度駕駛，事件中只有1名警員受傷，屬不幸中之大幸。

4名被告陳鉅耀（20歲，散工）、王子樂（18歲，無業）、羅雪浩（28歲，失業，）及黎泳伸（19歲，無業），4人承認1項搶劫罪，控罪指4人於2020年4月3日，在流浮山下白泥搶劫鄭軍1,000元，陳另承認1項危險駕駛罪，羅則另承認1項串謀販毒罪，事發於同年3月。首被告及第3被告曾有暴力及不誠實案刑事紀錄，其餘兩人則沒有刑事紀錄。

法官判刑時指，涉案7人車屬豪華汽車接送服務，被告干犯的搶劫行為，與搶劫的士司機無異。4名被告不會搶劫司機金錢，更搶奪其汽車。法官指4人有計劃而行事，雖然各人角色不同，但刑責不相伯仲。

法官指，王及黎於事發時年僅16及17歲，法官認為判刑應考慮到輔導多於懲罰。兩人已被還押逾2年，若判處兩人進入教導所，刑期不會多於3年，亦不屬過輕刑罰，故判兩人入教導所。

法官指首被告以極惡劣駕駛態度駕駛搶奪得來汽車，令車主、騎電單車警長等人受傷，法官指事件中沒有其他警員或道路使用者受傷，已屬不幸中之大幸，就兩罪判監共6年半。

至於第3被告所涉的串謀販毒罪，法官指並無證據顯示被告所涉包裹為毒品，但就以往涉及郵寄包裹毒品案推斷，估計所涉包裹重量不少於1公斤，以及大多涉毒品可卡因，加上由外地到港，公平起見，以12年為判刑起點，與搶劫罪共判監9年。

案發日下午，事主按來電要求駕駛7人車到尖沙咀接載4名被告到流浮山，其間第4被告表示「暈車浪」，事主遂到後座協助調校座位，其間第3被告持刀指嚇事主頸部聲稱搶劫，事主交出1,000元，並應要求交出車匙，首被告駕車離去後事主報警。

警方接報後於粉嶺公路發現7人車蹤影並展開追截，騎電單車警長同時發現7人車超速，與其他同袍追截，警長其間被撞倒，立即擎槍警告。其餘警員亦擎槍警告但不果，其中1名警長開槍，惟7人車未有停下，繼續前行期間撞向警車，最終失控撞欄，4名被告被捕。

警誡下次被告及第4被告分別稱因財困而犯案，並獲分290及120元。第3被告稱曾向「金魚」提供住址收取海外包裹，內有毒品巿值共80萬元毒品，事成可獲酬1萬元。惟第3被告收取包裹後被劫，令「金魚」損失80萬元，遂被迫替對方辦事。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧