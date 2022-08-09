【首爾暴雨】《上流寄生族》真實版　首爾一家三口暴雨被困半地下室溺斃

▲ 首爾一家三口暴雨被困半地下室溺斃，仿如電影《上流寄生族》情節在現實中上演。

南韓首爾昨日（8日）遭暴雨來襲，降雨量屬首爾80年以來最嚴重級別。暴雨令市區有大樓出現水浸停電，出行市民受困暴洪，更造成嚴重人命傷亡，至今已致8人死亡、9人受傷，仍有6人失蹤。在遇難者中，有居於半地下室的一家三口因水浸入屋，來不及逃生而溺斃，仿如電影《上流寄生族》情節在現實中上演。

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據韓聯社引述南韓中央災難安全對策本部消息，截至9日上午11時，南韓首都圈所在的中部地區暴雨，已致8人死亡，6人失聯，9人受傷。首爾市、仁川市和京畿道共319名災民，已被安置在學校和體育館等設施。而南韓行政安全部9日凌晨1時，將暴風雨危機警報級別從「警戒」上調至「嚴重」。

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遇難者中，包括居於首爾市冠岳區新林洞的一家三口。她們分別是一對46歲的雙胞胎姊妹，以及雙胞胎妹妹的13歲女兒。其中雙胞胎姐姐患有發展障礙，至於與雙胞胎姊妹共住的母親，因暴雨發生當晚正在醫院接受治療，未有回家而逃過一劫。

警方表示，暴雨從昨晚開始淹入該戶所住的半地下室，雙胞胎妹妹曾向親友求救，而其親友在昨晚9時07分報警，警方聯絡消防進行排水，並在9日凌晨12時26分發現已遇難的一家三口。

據指，涉事單位附近鄰居昨晚曾試圖救援，嘗試打破該戶所住的半地下室的防盜窗，但暴洪在短時間內快速湧入，加上雨水倒灌，導致救援不果，最終3人仍不幸遇難。

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責任編輯：羅嘉欣