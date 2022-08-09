【親子好去處】紅十字會「小紅星獎勵計劃」啟動　8月21日大型遊樂日設STEM攤位遊戲

▲ 紅十字會「小紅星獎勵計劃」是為3至6歲小朋友而設的品格教育項目。（有關機構提供）

香港紅十字會「小紅星奬勵計劃」推出多年，是為3至6歲小朋友而設的品格教育項目。透過多項活動，幫小朋友認識人道概念、從小培養抗逆力及正面的價值觀，於日常生活中多在乎及關懷身邊有需要的人。計劃更於8月21日（星期日）於香港紅十字會總部舉行啟動禮暨大型遊樂日，讓家長及小朋友寓學習於娛樂。

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「小紅星獎勵計劃」包括各項充滿趣味的親子活動、義工體驗及多元化的訓練項目，2022-2023年度計劃主題為「人道小英雄之俠義「童」行」，鼓勵小朋友成為行俠仗義的小英雄，將助人精神推展至日常生活當中。

計劃將於8月21日（日）於香港紅十字會總部舉行啟動禮暨大型遊樂日，邀請了人氣歌手鄭欣宜擔任本年度的「小紅星大使」，身體力行向公眾推廣「小紅星獎勵計劃」及宣揚人道精神。只需捐款港幣$240，3至6歲小朋友即可成為「小紅星」一員，並優先免費報名參與多項親子、義工等活動。

▲ 鄭欣宜擔任本年度的「小紅星大使」。（有關機構提供）

當日紅會總部將變身成大型遊樂場，設多個大型遊樂設施、親子打卡點及STEM工作坊等，家長和小朋友透過參與體驗活動、工作坊、扭汽球、面部彩繪、照相區等，從不同角度了解人道精神。屆時家長與小朋友更可換上親子裝或小英雄穿搭，穿梭現場打卡點拍照留念。

而小朋友透過「小紅星獎勵計劃」所舉辦的各項活動、比賽或工作坊，以及在日常生活中執行人道服務去累積分數，並根據分數獲取不同等級的證書包括：「小紅星獎勵計劃」非凡、傑出、卓越或參與證書。

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年度活動還包括親子急救工作坊，由專業導師教授小朋友基本的急救常識及日常應用；亦會舉辦講故事馬拉松，透過繪本故事教導小朋友善良、勇敢、尊重他人等良好品格，繼而增加小朋友閱讀的興趣。

「小紅星獎勵計劃」自2013年起推出至今，已有接近8,000名「小紅星」參與，透過參加各項親子體驗活動和訓練，培養小朋友的善心及人道精神。

「小紅星獎勵計劃」啟動禮暨大型遊樂日

日期︰2022年8月21日（日）

時間︰下午2時至6時

地址︰西九龍海庭道19號香港紅十字會總部

*活動場地按政府最新《預防及控制疾病規例》設防疫措施，所有入場人士須按指引進入場所

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責任編輯︰林綺玲