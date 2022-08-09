【提早暑假】新舊學年暑假空檔縮短　轉職教師被要求開學前提早兩周朝9晚5工作

▲ 教工會表示，近日獲悉有新入職教師被學校要求提早半個月「朝9晚5」回校工作。（資料圖片；圖中教師非投訴人）

今年初爆發第5波疫情期間，政府宣布全港學校提早於3至4月「放暑假」，最終除國際學校外，所有本地學校均在8月才繼續放暑假，不少學校正忙於籌備新、舊學年交接。教工會今日（9日）表示，近日接獲多項涉及教師權益問題的投訴，有新入職及轉職教師被學校要求提早半個月「朝9晚5」回校工作，工會形容校方要求不合理，對此表示十分關注。

教工會表示，以往一般學校會在9月新學年開學前，邀請新入職教師提早到校作準備，以了解學校日常運作、進行備課和參與新學年會議等，以上做法在學界一直運作至今，甚少出現爭議。惟工會最近接獲不少教師反映，有學校要求教師於暑假最後兩周「朝9晚5」全天上班，另有學校要求轉職及新入職教師提前於合約期生效前全天工作。

教工會批評學校做法是間接剝削教師假期、做法有欠公允，當中更涉及勞工保險等問題，認為情況值得關注，促請學校管理層重新檢視對新入職教師在開學前報到安排，並適時主動與教師進行協商，以達致僱主與僱員雙方共同接受的方案。

教工會主席黃建豪表示，由於本學年情況特殊，新舊學年相隔時間較短，轉職教師空檔較往年少，建議學校管理層按「實際需要」原則，安排新入職教師到校報到，如進行網絡會議、安排彈性上班時間等，盡量做到互相配合、互相體諒，並呼籲遇到困難的教師聯絡教工會求助。教育界立法會議員朱國強亦促請學校領導層多了解、多溝通及多體諒。

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責任編輯：馮琪雅