【青年就業】「青年初創實習計劃」第二階段結束　冀青年汲取實戰經驗助創業

▲ 「青年初創實習計劃」第二階段結束，冀青年汲取實戰經驗助創業。（數碼港提供）

數碼港聯同民政及青年事務局舉辦的「青年初創實習計劃」第二階段結束，並於今天舉行結業禮。計劃合共接獲超過4,900份求職申請，即平均接近50人爭一個空缺，反應熱烈。當中以智慧生活相關職位，尤其是零售科技及電子商貿最受歡迎。

實習計劃賦予更多年輕人機會汲取行業實戰經驗，早日開拓創科事業，並為數碼港社群廣納新血，壯大本港創科人才庫。

「青年初創實習計劃」去年9月首度推出，收到168間初創企業申請，涉及超過440個實習職位空缺。計劃根據公司過去參與實習計劃的經驗、行業資歷及成就、具體工作和預期成果，以及人才培育支援工作等準則，於首階段挑選了30個空缺供學生申請。

由於反應踴躍，今年一月進行第二階段活動，再加推70個實習空缺。全期計劃共接獲超過4,900份求職申請。實習計劃以智慧生活範疇職位最受歡迎，佔總申請人數約53%，其中又以零售科技及電子商貿，以及教育科技較受青睞，各佔總數超過一成，反映香港近年積極發展智慧城市與數字經濟，行業發展蓬勃，前景明朗，增加年輕人入行意欲。至於數碼港另外兩大科技應用範疇，金融科技、數碼娛樂及電競的職位申請，亦分別佔近38%和9%。

數碼港首席公眾使命官陳思源致辭時表示：「青年發展和創科產業乃國家及政府關心及重視的事情，數碼港作為香港創科旗艦，匯聚積極創業的年輕一代，並一直透過推動創科就業及相關培育，創造有利環境，助力青年及創科產業發展。」

陳思源續指，數碼港將繼續與民政及青年事務局緊密合作，提供創科行業實習、就業及培訓平台，協助促進青年三業（學業、就業及 創業），攜手推動創科大時代下的青年發展，成就香港未來扮演國際創科中心的角色成就香港未來扮演國際創科中心角色，配合國家發展。

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記者：陳麗娜