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【防疫措施】現行社交距離措施延續14天　直至8月24日

社會 21:36 2022/08/09

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政府今日（９日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為8月11日至8月24日。

當局指，香港每日新增個案繼續高企於4位數字，而整體入院人數持續超過1,000人，暫時未見穩定向下趨勢，其中涉及Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系的個案亦有所增加。為管控病毒傳播風險，並平衡社會及經濟活動的需要，政府決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，不作放寬。有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。
 
政府特別提醒處所負責人，「疫苗通行證」今日起加入「紅碼」及「黃碼」，用以識別有較高新冠病毒傳染風險的人士。確診者會被區分為「紅碼」人士，而從海外地區或台灣抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，其「疫苗通行證」會相應轉為紅色或黃色。處所負責人須按相關規定拒絕有關人士進入相關處所，並作出切實可行的安排，確保被區分為「紅碼」的員工不可進入處所。

如有被區分為「黃碼」的人士於處所內工作，處所負責人須確保有關員工嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。此外，須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人／管理人應於八月十二日前盡快更新其掃瞄器至4.4.0或以上版本，並在不遲於8月23日確保相關流動裝置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態。

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責任編輯：陳麗娜

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