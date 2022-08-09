【檢疫隔離】今起抵港酒店檢疫縮至3天　約4,000人獲准提早完「疫監」

▲ 今起抵港酒店檢疫縮至3天，約4,000人獲准提早完「疫監」（資料圖片）

今日在指定檢疫酒店完成3晚檢疫的抵港人士，持核酸檢測陰性結果後可陸續離開，港府表示約4,000名合資格旅客已獲安排提早離開指定檢疫酒店。



今日（9日）起確診的人士均會自動被區分為「紅碼」人士，而抵港人士檢疫措施亦由今起由7天酒店檢疫，放寬至3天酒店檢疫，加4天家居醫學監測，其間可持黃碼外出。港府表示，今日約4,000名合資格旅客已獲安排提早開指定檢疫酒店。

無論進入處所的人士是以流動應用程式展示，還是以紙本形式出示「疫苗通行證」，處所的「驗證二維碼掃瞄器」及執法人員的工具均會具備功能，辨識他們是否屬於被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士。

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記者：鄧凱文