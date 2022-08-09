【強制檢測】43幢住宅納入強檢 涉大角咀港灣豪庭、紅磡海逸豪園
社會 21:46 2022/08/09
政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處個指明地方的人士，於8月10日或11日接受新冠病毒核酸檢測。
因應有陽性檢測個案曾到訪，40地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 柴灣新翠花園 3 座
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 牛頭角淘大花園 B 座
- 將軍澳廣明苑廣賢閣
- 柴灣小西灣邨瑞富樓
- 北角和富中心 9 座
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 長沙灣通州街 500 號星匯 居 1 座
- 大角咀港灣豪庭 3 座
- 紅磡海逸豪園 19 座
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 黃大仙啟德花園 3 座
- 馬鞍山錦英苑錦義閣
- 旺角富榮花園 12 座
- 葵涌大窩口邨富泰樓
- 屯門翠寧花園 3 座
- 天水圍天瑞二邨瑞業樓
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 西灣河筲箕灣道 57-87 號 太安樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 屯門大興邨興輝樓
- 屯門寶怡花園 3 座
- 牛頭角淘大花園 L 座
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 深井碧堤半島 9 座
- 荃灣尚翠苑翠河閣
- 大圍恒峰花園 1 座
- 觀塘月華街40號萬福大廈
- 粉嶺欣翠花園 2 座
- 葵涌葵芳邨葵歡樓
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 大圍豐盛苑華盛閣
- 大埔寶雅苑家和閣
- 粉嶺花都廣場 2 座
- 將軍澳慧安園 1 座
- 北角維多利中心 3 座
- 志蓮日間護理中心 鑽石山志蓮道 5 號志蓮中心地下
3個污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 荃灣梨木樹二邨 4 座
- 天水圍俊宏軒 4 座
- 天水圍俊宏軒 5 座
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責任編輯：陳麗娜