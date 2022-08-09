【強制檢測】43幢住宅納入強檢　涉大角咀港灣豪庭、紅磡海逸豪園

政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處個指明地方的人士，於8月10日或11日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，40地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

天水圍天頌苑頌琴閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

馬鞍山利安邨利盛樓

柴灣新翠花園 3 座

長沙灣幸福邨福日樓

牛頭角淘大花園 B 座

將軍澳廣明苑廣賢閣

柴灣小西灣邨瑞富樓

北角和富中心 9 座

九龍灣彩興苑彩薈閣

長沙灣通州街 500 號星匯 居 1 座

大角咀港灣豪庭 3 座

紅磡海逸豪園 19 座

油塘油麗邨逸麗樓

黃大仙啟德花園 3 座

馬鞍山錦英苑錦義閣

旺角富榮花園 12 座

葵涌大窩口邨富泰樓

屯門翠寧花園 3 座

天水圍天瑞二邨瑞業樓

慈雲山慈民邨民裕樓

西灣河筲箕灣道 57-87 號 太安樓

葵涌石籬二邨石榮樓

屯門大興邨興輝樓

屯門寶怡花園 3 座

牛頭角淘大花園 L 座

葵涌葵涌邨夏葵樓

深井碧堤半島 9 座

荃灣尚翠苑翠河閣

大圍恒峰花園 1 座

觀塘月華街40號萬福大廈

粉嶺欣翠花園 2 座

葵涌葵芳邨葵歡樓

將軍澳厚德邨德志樓

大圍豐盛苑華盛閣

大埔寶雅苑家和閣

粉嶺花都廣場 2 座

將軍澳慧安園 1 座

北角維多利中心 3 座

志蓮日間護理中心 鑽石山志蓮道 5 號志蓮中心地下

3個污水樣本檢測呈陽性的地點：

荃灣梨木樹二邨 4 座

天水圍俊宏軒 4 座

天水圍俊宏軒 5 座

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜