【紅黃碼】持「黃碼」返學師生午膳要加隔板　蔡若蓮相信學校會按情況調適

▲ 教育局局長蔡若蓮，相信學校會因應實際情況作出調適。（資料圖片）

周五（12日）起海外抵港人士改為「3+4」檢疫模式（即3天酒店檢疫加4天家居醫學監測），「安心出行」加入「紅黃藍碼」配合。政府日前公布如處所或校方無額外限制，持「黃碼」人士仍可上班、上學，教育局局長蔡若蓮今日（9日）表示，持黃碼的學生須主動向學校申報，並做快速測試，午膳時要有隔板。

蔡若蓮今日出席活動時，被問到會否建議學生及教師回港完成7日檢疫及醫學監測才回校，她說，按基本指引，持「黃碼」的第4天可以回校，認為要視乎學校環境、活動安排及學生的不同學習階段，相信學校會因應實際情況作出調適。

早前有校長關注學生入校可豁免掃「安心」，學校難以得知學生是否持「黃碼」，並冀教育局更新相關防疫指引。

蔡若蓮稱，持「黃碼」的學生一定要主動向學校申報，倘校內有全日活動，校方應為「黃碼」人士提供特別安排，例如午膳時要有隔板。她又呼籲學生打齊疫苗，在校內不要除口罩，當局會密切留意疫情，適時調整防疫抗疫安排。

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責任編輯：馮琪雅