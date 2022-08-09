  • 26°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 23:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港電影】「睇戲」是人類文化一部分　《狂舞派》導演：戲院是電影的廟堂

社會 22:31 2022/08/09

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

電影導演黃修平（左）；高先電影董事總經理曾麗芬（右）。（曾耀輝攝）

香港電影已死？憑電影《狂舞派》獲頒2014年第33屆香港電影金像獎「新晉導演」獎導演黃修平，對此則一笑置之︰「我覺得入戲院睇戲係人類文化嘅一部分，我哋要盡力保留落去。」

「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」《狂舞派》的一句金句，至今仍不斷被改編而膾炙人口。而黃修平為電影，又可以去到幾盡？

作為專業的電影人，《狂舞派》發行商高先電影董事總經理曾麗芬並不吝於支持新晉導演，而她最為看重的，便是導演的創意和熱誠。當年曾麗芬一個創投遇上黃修平時，深深被他對電影的熱誠打動︰「佢熱淚盈眶咁同我講，個項目已經蘊釀咗幾年，佢亦都俾咗一啲圖片我睇，當時好感動。」一部精采的作品亦由此誕生。

網上形形式式的串流平台愈來愈多，電影似乎日漸式微。黃修平直言串流是「大勢所趨」，但強調電影仍不可取代。他笑稱︰「我覺得入戲院睇戲係人類文化嘅一部分，戲院係電影嘅廟堂，而拜神我哋就一定要入廟。」而電影的價值在於何處，則需大眾珍惜及發現，並盡力保留。

邵氏創意中心昨日正式開幕。曾麗芬期望除提供設施外，邵氏基金會亦可投資電影製作。黃修平亦笑稱︰「投資香港的電影，多人拍（電影）呢度自然就會滿座。」

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力　骨科醫生拆解急症處理及專科治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【香港電影】邵氏影城斥資3億提升設施成立邵氏創意中心　為電影工作者提供創作基地
今日 16:54
【香港電影】邵氏影城斥資3億提升設施成立邵氏創意中心　為電影工作者提供創作基地
【青年就業】「青年初創實習計劃」第二階段結束　冀青年汲取實戰經驗助創業
今日 21:22
【青年就業】「青年初創實習計劃」第二階段結束　冀青年汲取實戰經驗助創業
【防疫措施】現行社交距離措施延續14天　直至8月24日
今日 21:36
【防疫措施】現行社交距離措施延續14天　直至8月24日
【檢疫隔離】今起抵港酒店檢疫縮至3天　約4,000人獲准提早完「疫監」
今日 21:43
【檢疫隔離】今起抵港酒店檢疫縮至3天　約4,000人獲准提早完「疫監」
【紅黃碼】持「黃碼」返學師生午膳要加隔板　蔡若蓮相信學校會按情況調適
今日 22:24
【紅黃碼】持「黃碼」返學師生午膳要加隔板　蔡若蓮相信學校會按情況調適

你可能感興趣

【香港電影】邵氏影城斥資3億提升設施成立邵氏創意中心　為電影工作者提供創作基地
今日 16:54
【香港電影】邵氏影城斥資3億提升設施成立邵氏創意中心　為電影工作者提供創作基地
【青年就業】「青年初創實習計劃」第二階段結束　冀青年汲取實戰經驗助創業
今日 21:22
【青年就業】「青年初創實習計劃」第二階段結束　冀青年汲取實戰經驗助創業
【防疫措施】現行社交距離措施延續14天　直至8月24日
今日 21:36
【防疫措施】現行社交距離措施延續14天　直至8月24日
電影 曾麗芬 黃修平 串流 電影院 大眾 香港 香港電影金像獎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動
今日 17:29
【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑
今日 13:29
【強姦菲傭】妻涉教唆丈夫強姦菲傭　菲傭稱女僱主旁觀性侵過程求救時遭嘲笑
【熱帶風暴木蘭】天文台：除非木蘭顯著增強　否則三號強風信號明早2時前維持【不斷更新】
今日 20:49
【熱帶風暴木蘭】天文台：除非木蘭顯著增強　否則三號強風信號明早2時前維持【不斷更新】