【香港電影】「睇戲」是人類文化一部分　《狂舞派》導演：戲院是電影的廟堂

▲ 電影導演黃修平（左）；高先電影董事總經理曾麗芬（右）。（曾耀輝攝）

香港電影已死？憑電影《狂舞派》獲頒2014年第33屆香港電影金像獎「新晉導演」獎導演黃修平，對此則一笑置之︰「我覺得入戲院睇戲係人類文化嘅一部分，我哋要盡力保留落去。」

「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」《狂舞派》的一句金句，至今仍不斷被改編而膾炙人口。而黃修平為電影，又可以去到幾盡？

作為專業的電影人，《狂舞派》發行商高先電影董事總經理曾麗芬並不吝於支持新晉導演，而她最為看重的，便是導演的創意和熱誠。當年曾麗芬一個創投遇上黃修平時，深深被他對電影的熱誠打動︰「佢熱淚盈眶咁同我講，個項目已經蘊釀咗幾年，佢亦都俾咗一啲圖片我睇，當時好感動。」一部精采的作品亦由此誕生。

網上形形式式的串流平台愈來愈多，電影似乎日漸式微。黃修平直言串流是「大勢所趨」，但強調電影仍不可取代。他笑稱︰「我覺得入戲院睇戲係人類文化嘅一部分，戲院係電影嘅廟堂，而拜神我哋就一定要入廟。」而電影的價值在於何處，則需大眾珍惜及發現，並盡力保留。

邵氏創意中心昨日正式開幕。曾麗芬期望除提供設施外，邵氏基金會亦可投資電影製作。黃修平亦笑稱︰「投資香港的電影，多人拍（電影）呢度自然就會滿座。」

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記者：黃穎津