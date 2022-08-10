【JUPAS放榜】4成大學聯招考生獲派學位創新高　7留港狀元中大囊括6人

▲ 大學聯招放榜，今年8名文憑試狀元有7人留港，中文大學囊括6名狀元。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（10日）料在風雨飄搖下放榜，在出生率下降、港人移民潮等因素下，今屆推算逾1.5萬名文憑試（DSE）考生、即近4成聯招申請人獲派8大或都會大學學士學位，比率再創歷屆文憑試新高。

今年8名文憑試狀元有7人留港，中文大學成功囊括6名狀元，5人讀中大醫科、1人讀計量金融，餘下1名超級狀元將入讀香港大學醫科。

逾1.5萬人 獲派8大或都大學位

大學聯招「正式遴選結果」於今晨9時網上揭盅，今年39,523名考生申請大學聯招，按年減少1,135人，跌幅2.79%，是自2014年以來連續9年下跌。

今年整體15,857名考生獲9間參與聯招大學派出學位，在扣除教大高級文憑課程預計330學額後，推算餘下約15,527人獲8間資助大學或都會大學的學士學位課程取錄，獲大學取錄比例高達39.29%，按年微升1.19個百分點；整體89.63%獲Band A（首3志願）課程取錄，比例均創歷屆文憑試新高。另有3,464人獲派「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）自資學士。

至於今年8名考獲7科5**狀元去向，中大取錄了6人，港大則取錄1人，中大狀元數目連續兩年超越港大，並囊括4名「超級狀元」中的3人。

6名打算升讀醫科的文憑試狀元，5人將入讀中大「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」，料包括伊利沙伯中學男超級狀元謝承臻、協恩中學女超級狀元周愷彤，以及3名男狀元包括喇沙書院張殷碩、英皇書院甘仲軒及皇仁書院麥顥邦；另1名超級狀元、迦密中學曾志鵬則入讀中大計量金融學及風險管理科學。

培正女超級狀元 讀港大醫科

香港培正中學女超級狀元焦采溢則稱維持入讀港大醫科決定。拔萃女書院女狀元冼家朗早前已表明會升讀英國劍橋大學人類社會及政治學。

中大表示，今年整體收生成績理想，全港考獲4科5**或以上尖子，57%獲中大取錄，比例為全港院校中最高；中大今年獎學金「加碼」獎勵考獲至少1科5**考生，共有778名新生受惠。

港大則說，今年頒授各學院成績最佳的16名「明德學子」，文憑試最佳5科平均分數按加分制計算為42分以上。港大今年亦繼續100%全數盡攬報讀法律相關課程的最優秀考生，涉及全港43名考獲最佳6科42分或以上報讀法律課程的考生。

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記者：馮琪雅