【JUPAS放榜】多校取錄人數不跌反升　續取錄「失手」考生及多元收生

▲ 有多間大學公布經聯招取錄或報讀人數不跌反升。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（10日）放榜，雖然文憑試（DSE）考生人數持續下跌，8大之中，有多間大學公布經聯招取錄或報讀人數不跌反升。多校亦繼續透過彈性收生及其他多元計劃，取錄在文憑試1科「失手」或運動等不同領域表現優秀的考生。

今屆推算近4成聯招生獲派8大或都會大學學士學位，比率再創歷屆文憑試新高，詳情即看：【下一頁】

中大收3,135人 逾99%Band A取錄

中文大學公布，今年取錄了3,135名聯招生，當中逾99%以Band A（首3志願）獲取錄；翻查去年同期中大公布取錄3,066人，多出69人、升幅2.25%。中大亦回覆本報稱，今年通過彈性收生取錄9人，形容與以往幾年人數相若。

城市大學亦公布取錄約1,600名聯招生，報讀人數更上升6.94%；並有21名聯招生經彈性收生獲取錄；另外經校長推薦計劃取錄21人。

同時透過聯招提供學士學位及幼教高級文憑課程的教育大學回覆表示，今年取錄約914名聯招生，與去年相若；若參考去年同期公布取錄約902人，亦略升12人。

科技大學大則指，今年經取錄1,848名聯招生，最佳5科平均成績為5級；對比去年同期公布取錄1,910名文憑試學生，則按年略減62人。

理工大學亦取錄2,222名聯招生；理大新推出「德藝計劃」透過聯招不同入學途徑，例如「傑出運動員推薦計劃」及「校長推薦計劃」等，共取錄41名在體育、藝術及STEM等不同範疇超卓、具特殊才華學生。

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記者：馮琪雅