【酒店自助餐】尖沙咀凱悅海鮮自助餐　歎冰鎮海鮮天婦羅鐵板燒

▲ 自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚(酒店提供)

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由即日至10月31日，推出全新海鮮市場主題自助晚餐， 讓食客享受鮮味滿載的海鮮盛宴。清爽開胃的頭盤有地中海海鮮沙律、蝦咯嗲、自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚及熱騰騰的 龍蝦湯。鮮味滿溢的冰凍海鮮區有冰鎮龍蝦尾、龍蝦鉗、北海道藍青口、花蛤及海蝦。

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至於日式美食方面， 除了多款新鮮刺身及壽司外，客人不容錯過現場即切的原條油甘魚，油脂豐腴。而即點即炸的天婦羅區推介香脆多汁的鮮北海道沙甸魚及香嫩甜美的香烤北海道喜之次魚。

▲ 自助餐有多款中西日美食，包括避風塘炒龍蝦，十分惹味。(酒店提供)

熱葷方面，海鮮迷可細嘗多款中西式海鮮美饌，包括香濃惹味的避風塘炒龍蝦、香氣撲鼻的白酒汁蒸鮮海蝦、鑊氣十足的海鮮炒飯及地中海式油封八爪魚等，鮮味無窮。

除了主題菜式外，自助餐亦無限量供應一系列中式、西式及印度美食，還有精選時令 天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒，以及多款自家製精選甜品如招牌蛋糕卷及千層酥等。而自助晚餐特色菜更有鴨肝鐵板燒及慢烤原條頂級牛肋骨肉等，十分豐富。

海鮮市場主題自助晚餐

地址︰ 尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

訂座： 3721 7700

自助午餐

星期一至五 中午12時至下午2時30分 成人 388 元/ 小童 194元

星期六、日及公眾假期 成人 478元 / 小童 239元

自助晚餐

星期一至四 晚上6時至10時 成人 708元 / 小童 354元

星期五、六及公眾假期前夕 晚上6時至8時、晚上8時30分至10時30分 成人 768元/ 小童 384元

星期日及公眾假期 晚上6時30分至10時 成人 768元 / 小童 384元

備註：以上價目另附加10%服務費

記者：招美寶