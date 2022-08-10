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【打風消息】幼稚園及部分特殊學校停課　社署諭勿送家人到日間康復服務單位

社會 09:00 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（馮漢柱攝）

天文台今日（10日）表示，熱帶氣旋木蘭會在今日移向廣東西部至海南島一帶。

【05:30】

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:20】

教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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責任編輯：余思嵐

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