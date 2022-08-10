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【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣　阿Mo粉絲摺千紙鶴：祝願他早日康復

娛樂 09:54 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）貼合照為男友阿Mo集氣。

MIRROR演唱會第4場演出發生嚴重事故，以致令舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峰受傷，傷勢較嚴重的阿Mo連續多天留院接受治療，事件一直引起外界高度關注。

COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）一直擔心着阿Mo的情況，除了赴醫院探望男友外，亦貼出二人合照集氣。另一邊廂，不少粉絲為阿Mo摺紙鶴，數量更大大超出本來的預算，粉絲們都很有愛！

【MIRROR演唱會】阿Mo父親透過MakerVille發聲明　強調從未發起任何眾籌活動

最新影片：

SoChing分享近況

SoChing近日更新近況，表達對阿Mo的思念之情，並希望男友能早日康復。

她於今天（8月10日）清晨時分貼出與男友的合照，並寫道：「Goodnight bou💛💜💪」

除此，最近有不少未經證實的消息於網上謠傳，因此SoChing較早前曾發帖文澄清：

在此表明李啟言及其家人將不會亦
從未有進行任何眾籌🙏
多謝大家關心
但請不要亂信未經證實的消息🙏
為他打氣便足夠了💛🙏

【COLLAR成員】阿Mo完成呼吸造口手術　蘇芷晴藉畫作向男友表愛意

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摺千紙鶴

此外，阿Mo的粉絲日前舉行摺紙鶴活動，為阿Mo集氣祝福。

大量粉絲為阿Mo摺紙鶴，數量更遠超出本來的預算，相信阿Mo亦會感受到大家對他的愛。

molalafansclub發帖文表示：

衷心感謝各位一呼百應摺紙鶴集氣祝福Mo Lo C。是次活動已經完滿結束。活動雖然完結，但我們也會繼續為Mo Lo C和So Ching打氣, 本會亦會繼續作為發放訊息的媒介，給大家資訊。

再次感謝不同單位、有心人及義工們的幫助,活動才可以順利完成。

是次活動的場地提供及物資均由 @latelierdevc 全力贊助及支援。

希望大家的祝福可以透過今次活動傳送到給Mo Lo C，祝願他早日康復，繼續跳舞💛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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