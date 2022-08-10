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【童年回憶】打風落雨年幼兄妹玩水濕透　街坊拍照公審：邊個嘅工人自己認領

育兒經 10:04 2022/08/10

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打風落雨年幼兄妹玩水濕透，街坊拍照公審同行家長。

熱帶風暴「木蘭」為本港大來猛烈陣風及暴雨，有網民在社交平台上載兩名孩子淋雨玩水的照片公審，更稱一名男性家長為「工人」。不過大多網民都認為，小朋友玩得開心，整幅相看起來是溫馨的畫面，讓孩子偶意放縱，是美好的童年回憶。

小朋友愛玩水，走出露天地方淋雨，更覺得趣味十足。不過，昨日（9日）有網民在facebook群組「沙田之友」上載圖片，該網民似乎覺得家長的行為不妥，更留言「邊個既（嘅）工人自己認領」，並附上「嬲嬲」表情符號。

兩名小朋友興奮玩水，一旁的家長為他們拍照。（facebook圖片）

最新影片：

從相片可見，有兩名年幼兄妹故意走到簾棚邊緣出雨水處，該處的積水如同瀑布一樣傾瀉而下，哥哥捉住妹妹的手，兩兄妹被雨水淋到全身濕透，但看起來十分享受，而一旁疑為爸爸的家長則舉起手機為兩兄妹拍照。

帖文引來不少網民熱論，大多網民都認為拍攝照片者大驚小怪，認為小朋友有得玩水很開心，這是書本裡學不到的知識，快樂的童年應該如此。有網民亦欣賞該名家長有童心，肯讓小朋友這樣玩，只要回家後盡快洗澡，不要著涼就好。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

 

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