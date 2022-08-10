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新班子度蹺增供應　消息：撤辣無可能

10:07 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

新班子度蹺增供應，消息：撤辣無可能。（資料圖片）

葉劉淑儀作為行政會議召集人，突然提出可考慮豁免內地買家印花稅辣招，自然引發無限猜想，刺激地產股一度急升；但港府消息坦言，香港樓價現時仍高企，港府新班子還在全力度蹺增加住屋供應，無可能撤辣。

樓市近期出現零星的蝕讓成交，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL），上周為177.43，較上月跌1.55%，但與去年8月約191.34的歷史高位，其實相去不遠。

地產界歡迎 挽人才刺激經濟

官場中人表示，土地房屋是困擾香港多年的深層次矛盾，中央已多次出口提醒，認為必須解決，特首李家超的新班子正在度蹺「交功課」，此時撤辣肯定一石激起千重浪，只會激化社會對樓市供求嚴重失衡的不滿。

財爺陳茂波的辦公室昨日也出手迅速，見到葉劉的相關報道，即發新聞稿澄清政府無討論、亦無計劃放寬物業印花稅，以免信息混亂。

多位政圈中人亦表示，從地產股昨早受消息刺激一度彈起，反映任何放寬樓市調控措施的動作，都會被市場認為屬利好消息，有助刺激樓價重拾升軌，不宜輕舉妄動。一些資深建制派人士更認為，作為新民黨主席的葉劉，由於身為行會召集人，言行很容易會被視為代表政府，或反映政府傾向，因此日後她若發表個人意見理應小心，以免被外界錯誤解讀。

地產業界自然普遍歡迎葉劉的提議。新地 （00016） 代理總經理陳漢麟回應指，放寬該措施無疑有助刺激經濟，亦有利於在港工作的內地人士、內地學生及中港商人等；恒地 （00012） 代理營業（一）部總經理林達民則指，若有內地專才及中產人士而並非炒家，如因住房問題而離港，就成為香港其中一個損失。

地產代理更指，倘放寬措施可帶動豪宅成交增加30%，整體二手樓價短期內不會爆升，但極可能止跌回穩，並稱現時經濟下行，可適度「鬆綁」樓市措施。

學者：供應不足 放寬或推高樓價

學者方面，浸大財務及決策學系副教授麥萃才表明，放寬買家印花稅需要先考慮房屋供應是否充足。觀乎現時香港情況，房屋供應量並不足夠，若放寬印花稅，市場需求會隨之增加，將會推高樓價。

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撰文 : 傅流螢

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