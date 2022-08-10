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【JUPAS放榜】Edan胞妹考獲39分選港大牙醫　小如豬料可做許廷鏗師妹

娛樂 11:23 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR成員呂爵安（Edan）是公認的寵妹狂魔，不但公開叫妹妹呂蕙如的暱稱「小如豬」，更會對妹妹又攬又錫，兄妹情深！

在上月（7月20日）的DSE放榜日，小如豬以5科33分、6科39分的優異成績，於可風中學排名第3名、全班排第1名。

今日（8月10）是大學聯招（JUPAS）放榜日，有指考獲佳績的小如豬獲港大牙醫學士課程取錄，步哥哥後塵入讀香港大學！

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成許廷鏗師妹？

根據可風中學的成績報告，小如豬擁有三科5**、三科5*以及兩科5，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，在校內成績榜內排名第3位，揮低當年5科25分兼同為可風中學學生的Edan。

小如豬料如願入讀港大牙醫學士課程，而根據資料顯示，在2021年，共有246名申請者將之填報於組別A的課程志願（首3個志願），成功被取錄的有57人。

提起港大牙醫學士課程的著名校友，又怎少得許廷鏗（Alfred），Alfred曾就讀聖若瑟書院及德瑞國際學校（預科），於港大畢業、取得執業牙醫資格。

他在2009年參加《超級巨聲》後加以樂壇，一直兼顧牙醫、歌手身份至今，並於2021年10月成立個人唱片公司自許紀錄。

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Edan讀港大BBA

Edan在2018年參加ViuTV節目《全民造星》，其後成為MIRROR成員，懂得拉小提琴及彈鋼琴的Edan推出的第一首個人單曲《E先生連環不幸事件》成績不俗，加上電視劇《大叔的愛》助攻，更出演電影，成為歌影視三棲藝人。

Edan當年為應付DSE非常勤力，曾連續3個月每天在自修室溫習，最終在DSE考獲最佳五科25分好成績入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。他在畢業後他更為港大拍攝宣傳照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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