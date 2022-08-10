【東張西望】愛犬上游泳課死亡向Cafe索償25萬　狗主Kelly被起底曾參選「比堅尼小姐」

▲ 愛犬上游泳課死亡向Cafe索償25萬，狗主Kelly被起底曾參選「比堅尼小姐」。

TVB節目《東張西望》日前報導了一宗在美孚狗Cafe發生的意外，狗主陳小姐（Kelly）帶同愛犬Butter到狗Cafe上游泳課，期間愛犬突然離世，狗主與Cafe各執一詞，Kelly因事件向店東索償25萬賠償。

報導出街後，相比起是次事故，網民更加關心身材姣好的狗主Kelly真身，經起底後發現她原來曾經參加健美比賽，更有經營自己的YouTube頻道和社交網站。

《東張西望》日前收到狗主Kelly的投訴，早前她帶同5歲的愛犬Butter到美孚一間狗Cafe上一對一的游水課，期間愛犬突然失去知覺，店員馬上帶Butter到鄰近的動物診所接受治療，最終返魂乏術。

【衛生惡劣】上水古洞街市凍肉隨地擺滲血水 工人徒手處理雞腳惡臭沖天

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【東張女神】女主持收恐嚇訊息 揚言先姦後斬東張女神人心惶惶

各執一詞

狗主Kelly向《東張》主持表示，愛犬下水前已經察覺到游泳導師精神欠佳，所以全程盯緊對方的表現。期間她見到Butter一度在水中傾側、頭部浸落水，Kelly馬上跟導師反映，卻被對方要求她不要大叫、自己對聲音敏感。

事發後Kelly曾向店家要求翻查閉路電視，恰巧發生意外時的關鍵時刻，因網絡問題令影片出現跳格的情況，未能記錄整件事的過程。

Kelly連續三日到Cafe要求店主道歉、賠償及追究責任，但卻被店家在網上公開Butter的死亡報告，又揶揄Butter因為「中暑」而死亡，著狗主要小心狗狗中暑情況。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌 女病人半邊乳房被切去

店家公開與Kelly對話

而店家亦有接受《東張西望》的訪問逐點反駁，包括否認延遲救援、否認狗仔遇溺，又解釋因為他們想要負責治療及善終的費用，才會得到狗隻的身體報告，以被及善終公司誤以為他們催促火化過程等。

及後，又公開與Kelly的對話，指她本來要求店家向指定慈善機構捐款100萬作賠償，後來Kelly改口要求店家直接向她賠償25萬的款項。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【東張西望】渣男交友App「狩獵」偷拍性愛片 十多位苦主群起聲討騙財騙色

焦點轉移

兩方各執一詞，而事件已經交由經方及律師處理。在節目播出後，觀眾及網民的焦點都專注在外型姣好的Kelly身上，有網民起底，Kelly有自家的YouTube頻道，instagram名為「Bikini Kelly」的她有超過3萬人追蹤，帳號上有不少比堅尼照片，Kelly更曾經參加健美比賽，奪得「比堅尼小姐」的前三名，身材至今仍然fit到爆。

Kelly亦有繼續在限時動態就是次狗狗意外作回應，指責節目公開她的錄音、未有作聲音處理，但亦因此被UBER司機認出，並收到對方的鼓勵。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408