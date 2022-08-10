【紅黃碼】基於保障私隱政府不會主動發現紅黃碼出錯　餐飲業界擔心過渡期目測「走漏眼」

▲ 基於保障私隱政府不會主動發現紅黃碼出錯，餐飲業界擔心過渡期目測「走漏眼」。（曾耀輝攝）

政府宣布由外地抵港者7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫以及4天家居醫學監測，期間可以外出；同時安心出行應用程式推出更新版本，加入「紅黃碼」新措施。

政府資訊科技副總監黃志光今日（10日）在一個電台節目表示，近日熱線電話收到約300宗與紅黃碼措施有關的查詢，有一宗涉及疫苗通行證二維碼的顏色出錯，經處理後已經修正。

黃志光表示，基於保障私隱，當局無法辨別及比對市民的個人資料，若市民的疫苗通行證二維碼顏色出錯，而又無主動向有關部門查核，政府不會發現問題。至於有完成酒店檢疫的旅客，疫苗通行證未有轉為「黃碼」，他則指可能是有關人士的安心出行應用程式未更新至新版本，亦有可能是網絡問題，建議市民可致電安心出行熱線查詢。

政府要求餐飲處所陸續更新驗證二維碼掃瞄器，識別被限制進入的人，並設兩周過渡期，處所首先可用目測方法，了解是否有紅碼及黃碼人士進入處所，但最終責任都是到訪者。

香港餐飲業聯業協會會長黃家和表示，希望政府給多些指引，以往不少情況都為食客未有做到程序，食肆要負責任受到檢控，令到他們壓力增加，擔心「走漏眼」。

甚麼叫可行的情況下？如果萬一目視的情況下走漏眼，因為有好多情況以往都有遇見到，用安心出行或疫苗行證掃針卡時，萬一有食客無做到程序，食肆要負責任受到檢控，因為加入紅黃碼制度令我們壓力增加。

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責任編輯：李榮忠