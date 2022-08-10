【3+4檢疫】若持黃碼院舍員工及學校師生按時核酸檢測　曾祈殷：相信風險有限

▲ （曾耀輝攝）

政府決定本周五（12日）起縮短海外或台灣抵港人士指定酒店檢疫期，由7天改為「3+4」，即3日指定檢疫酒店，4日居家醫學監察。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（10日）表示，縮短入境人士酒店檢疫期所造成的風險有限，黃碼人士完成酒店檢疫後要按時做核酸檢測，當局必須向入境人士詳細解釋紅黃碼的限制，並確保執行到位。

曾祈殷在電台訪問時指，如持黃碼的院舍員工及學校師生亦可上班上學，應該每日做核酸檢測，只要相關人士按時做核酸檢測及遵從政府指引，相信風險有限，最重要是如何執行措施，當局亦要讓旅客知道相關罰則，並需要詳細解釋。

對於是否應取消酒店檢疫，並全程以家居醫學監察代替，他則指要待今次措施實施一段時間後，審視數據再作考慮。

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責任編輯：余思嵐