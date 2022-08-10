【潛行】劉德華監製新片煞青　林家棟+彭于晏+劉雅瑟鬥智鬥力

▲ 電影《潛行》日前順利煞青。（大會提供）

由劉德華擔任監製，聯同林家棟、彭于晏（Eddie）、任達華及劉雅瑟主演，在友情之間鬥智鬥力的警匪動作電影《潛行》日前順利煞青。

劉德華日前率先煞青，導演關智耀（Jason）、動作導演錢嘉樂及主演林家棟，一齊為華仔開香檳慶祝。

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雖然香港天氣酷熱，氣温創歷史新高，達攝氏36、37度，但仍無阻拍攝團隊的熱情，而劉德華更因為劇情需要，穿上毛衣及西裝外套捱熱拍攝，其對手家棟亦要穿上厚厚的西裝褸拍動作戲。

眾人日前在影廠內完成華仔煞青戲份，導演宣佈劉德華完成全部戲份拍攝，感謝對方的努力付出，在場所有劇組同事均鼓掌慶賀。



身兼監製的劉德華率領Jason導演、錢嘉樂及林家棟一齊開香檳慶祝，華仔搭着家棟的肩膀回想二人相隔10年再度合作，份外感觸，他説：「由《風暴》到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」家棟説：「是成熟了，應該要進步。」

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一向風趣幽默的家棟笑説：「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工高了。」

家棟表示，其實他與華仔對電影的精神及態度皆沒有轉變，家棟説：「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好。」



充滿濃烈的情感戲是這部警匪片的賣點，華仔推介：「大家可以視為家庭片及友情片。」家棟補充：「還加多一點浪漫。」華仔指《潛行》大賣隨後絕對有機會出現續集，Jason導演説：「還有第三集。」

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繼劉德華日前煞青後，該片一眾演員包括林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟聯同導演關智耀及動作導演錢嘉樂，亦相繼一起煞青，身為監製的劉德華，亦現身現場，以茶代酒感謝大家。

華仔感恩的説：「我們是從4、5月開始，這段時間我們經歷很多不一樣的經歷，有開心、有不開心的，但是我們都把它弄到開心，希望我們在戲裏面的角色都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看。」

任達華指整個劇組就像一家人，最重要是大家安全工作，平安回家。家棟也附和説：「好玩得不得了。」

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關智耀導演分享：「我們種種經歷，最辛苦是各位演員，在酷熱天氣下要穿着冬天衫，演員要在這情況下專心演戲絕對是一件難事。我們工作人員都努力全力配合，務求做到最好。」家棟笑言：「得我一個着冬天衫。」

劉德華即笑着更正家棟説：「我的樽領假㗎？（笑指他在戲中所穿的樽領冷衫）」。動作導演錢嘉樂也來説一句：「開心跟香港一班好的前輩合作，我哋有一個非常好的製片老闆劉德華先生。」



一向充滿陽光氣息的彭于晏則以廣東話給大家驚喜説：「我覺得好開心，同大家一齊拍戲，希望大家健健康康，下次再同大家拍一部好戲，多謝大家。」劉德華笑言Eddie的廣東話發音真的很準確。



今屆出爐金像影后劉雅瑟分享笑説：「這是我拍過最輕鬆的一部戲，因為在戲裏面我沒有被人打。」旁邊的家棟笑言：「我在這兒，打你的在這兒。」雅瑟回應：「這次在這部戲我見到家棟哥，我不再害怕了。還有謝謝華哥，和我有很多對手戲。」