【細威退役】網球名將「細威」宣布即將掛拍　未來專注在家庭上

▲ 「細威」沙蓮娜威廉斯將會「掛拍」。（細威社交平台）

現年41歲的23項大滿貫冠軍的網球名將、「細威」沙蓮娜威廉斯，周二（9日）在社交平台宣布將會「掛拍」，結束輝煌的網球生涯，專注家庭做好一個母親的角色，會將注意力轉移到家庭上。

「細威」在社交平台在發布自己為時尚雜誌《Vogue》拍攝的9月封面，題為「Serena的告別……我不擅長說再見」，她指不喜歡使用「退役」一詞，但如果必須在網球與家庭之間選擇，她會選擇後者。

「細威」有一名女兒，下月將會滿5歲。「細威」透露未來會把精力投放到家庭上，專注於做好一個母親，「人生中的某個時刻，我們必須決定向另一個方向前進。當你無比熱愛一件事情的時候，這樣的時刻總是非常艱難。」

「細威」生涯合共贏得73個單打冠軍，而23項大滿貫冠軍，包括7次澳網冠軍、3次法網冠軍、7次溫網冠軍及6次美網冠軍。

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記者：李榮忠