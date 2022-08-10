邵氏影城成立創意中心　為電影工作者提供一站式製作支援

耗資15億港元興建的邵氏影城，近年新增投資3億港元提升設施，當中包括最新成立的邵氏創意中心，而中心的會員均可優惠價格使用當中的配套及多功能空間。

邵氏基金會主席及邵氏影城董事總經理陳偉文表示：「隨着邵氏創意中心啟用，我們已準備就緒，希望支持更多電影業人士，發揮其可帶來的潛力。」

中心坐落於將軍澳邵氏影城，總面積佔地11,000 平方呎，提供便用者工作空間，如活動空間及會議室，並附設後期媒體製作設施，包括綠幕攝影棚、混音及錄音室和剪接室，為本地創作人提供一站式製作支援。

此外，中心更提供行業交流機會，通過講座、工作坊及場地贊助以帶來產業互動，吸納業界人才。

邵氏影城並宣布與香港知專設計學院 (HKDI) 合作，向HKDI提供影城及中心內的設施作教學用途。

▲ （左起）黃修平、曾麗芬、陳偉文。

HKDI院長王麗蓮表示：「HKDI一直致力提供與時並進的職業專才教育，並積極與業界合作，為香港創意工業培育人才。我們感謝邵氏影城對我們的支持，並成為策略合作伙伴，讓學生有機會學習操作專業及嶄新的器材，將課堂所學付諸實踐，加強他們日後投身影視界的技術。」

高先電影有限公司董事總經理曾麗芬與電影導演黃修平昨日亦出席邵氏創意中心的開幕禮，他們都樂見邵氏影城有這項新設施，配合電影業界的需要，共同支持業界發展，並期望透過各方面的協作，讓更多電影製作人能盡情發揮創意。

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