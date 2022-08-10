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【網購騙案】接獲11宗遊戲機及遊戲產品騙案逾6萬元　最高危產品包括Switch和PlayStation 5

社會 11:09 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（警方提供）

警方今日（10日）表示，過去一週，涉及遊戲機及遊戲產品的網購騙案共有11宗，受害人年齡介乎14至43歲，以男性為主。他們均透過社交平台、二手買賣平台及遊戲討論區購買遊戲產品及遊戲帳戶，並於轉賬至賣方後，對方失去聯絡。

近期最高危的遊戲產品包括Switch和PlayStation 5；線上遊戲是《三國誌戰略版》、《絕地求生》及《Apex Legends》的遊戲帳戶及虛擬武器。11宗騙案損失由350元至31,500元不等，合共逾68,000元。遊戲機迷應從官方渠道或認可分銷商購買，以確保貨品質素。另外，除非能確定賣方正當可靠，否則購買遊戲帳戶及虛擬武器應選擇當面交收。

高危貨品排行榜 

  • 主題公園/酒店套票
  • 海鮮
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 玩具模型
  • 服飾波鞋
  • 傢俬/家庭用品
  • 手袋
  • 智能電話
  • 手錶
  • 電器

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責任編輯：余思嵐

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