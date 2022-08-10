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【3+4檢疫】酒店業稱安排逗留6至7日旅客先退房　不少外傭按僱主要求住滿7日

社會 11:11 2022/08/10

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酒店業稱安排逗留6至7日旅客先退房，有旅客主要是外傭住足7日。（資料圖片）

周五起海外抵港檢疫改為「3+4」，即3日酒店檢疫及4日居家醫學監察，酒店業正安排住滿3天的旅客退房及處理逾萬宗預訂退款，酒店業主聯會經理陳媛妍表示，酒店會先安排逗留6至7日的旅客離開，有小部分旅客維持7日酒店檢疫，主要是外傭，又指酒店準備時間短，呼籲旅客耐心等候。

她在港台節目《千禧年代》表示，有小部分旅客維持7日酒店檢疫，主要是外傭，因為僱主擔心外傭的檢疫時間短，因此部分仍然留在酒店，對此業界可處理相關情況。會先安排逗留時間較長、住滿6至7日的旅客離開，並按政府指示及酒店人手安排，與旅客聯絡，陸續安排退房。至於昨日有多少酒店旅客提早離開，暫時未有數據。

她指出，酒店處理退房安排與以往一樣，但由於人數多，有少許混亂，包括需要與所有旅客聯絡，同時有很多電話查詢。現時指引要求入住及退房旅客不能同一時間處理，酒店要通知旅客何時可離開房間，做好溝通工作，才能令過程流暢。

她補充，因為酒店準備時間短，難以安排大量人手處理退款程序，酒店只可在現有人手上作調動，又指退款安排不會對酒店經營構成壓力，惟需要時間處理，「上萬宗的預訂，要比少少時間我哋處理，銀行業亦好幫忙處理退款」。

另外，旅客需要更新最新版本的安心出行，有陰性檢測及取得黃碼，才能離開酒店，「部分人沒有手機設備而沒有安心出行，離開酒店後有大部分處所都未能進入」，惟她強調相關情況僅佔少數。

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記者：陳麗娜

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